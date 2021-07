Dansker stryger direkte i OL-finalen

Carina Cassøe Krüth fortsatte den flotte danske indsats i dressur, da hun søndag formiddag dansk tid var på banen ved OL i Tokyo.

På hesten Heiline's Danciera scorede danskeren 76,677 procent, og det var rigeligt til at sikre hende en plads videre som etter fra gruppen. Dermed er hun klar til finalen i den individuelle konkurrence.

- Jeg vil ikke sige, at jeg havde regnet med det, men jeg havde håbet på det.

- Det er levende dyr, og man ved ikke, hvad der sker, så jeg er bare så glad for, at det gik, som det gik, siger Carina Cassøe Krüth.

Hun kunne ikke have drømt om en bedre start på legene i Japans hovedstad.

- Jeg tror næsten, at det er mit personligt bedste. I Frankrig fik jeg 77 procent, og det er meget tæt på her, og det er til OL, siger hun.

Carina Cassøe Krüth havde dog en stor tro på, at Heiline's Danciera ville levere på et højt niveau.

- Allerede under opvarmningen får man en fornemmelse for, hvordan hesten har det i dag. Og når man rider ind, så får man en ny idé, for der sker noget specielt, når man kommer ind i sådan en atmosfære som her.

- Men hesten elsker det. Hun kan godt lide det, og hun gør ikke noget dumt, siger Cassøe Krüth.

Lørdag blev Cathrine Dufour nummer et i sin gruppe og sikrede sig også en plads i de individuelle finaler.

Nanna Skodborg Merrald blev lørdag treer i sin gruppe og må vente, til alle rytterne har været igennem kvalifikationen, før hun ved, om hun får en plads i finalen.

I dressur går de to bedste i hver af de seks grupper direkte videre til finalen. Yderligere seks pladser tildeles efter den højeste score. I alt går 18 ryttere videre af de i alt 59, der stiller op.

De tre danskere kan også sammen gå videre til finalen for hold.

I alt går otte hold videre i holdkonkurrencen, og efter Carina Cassøe Krüths præstation søndag ligger Danmark foreløbig nummer et i holdkonkurrencen. Alle ryttere er dog endnu ikke færdige med kvalifikationen.

Cassøe Krüth indrømmer, at det begynder at se godt ud for danskerne.

- Det er ikke en hemmelighed, at selvfølgelig drømmer vi om en medalje. Nu får vi at se. Får vi det ikke, så går jeg ikke hjem og græder.

- Det er bare rart at være kommet så godt i gang, siger hun.