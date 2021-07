Danskere i OL-drama

Den danske badmintondouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen leverede søndag morgen dansk tid en pragtpræstation.

Danskerne vandt sin anden kamp ved OL over det fjerdeseedede par fra Korea med Sohee Lee og Seungchan Shin i tre sæt med cifrene 15-21, 21-19, 22-20.

Det var et drama, der udspillede sig på banen i Tokyo. Efter at have vundet et sæt hver skulle kampen afgøres i et tredje og afgørende sæt.

Her var det helt tæt mod slut, og danskerne afværgede først en koreansk matchbold ved 19-20, inden de selv sikrede sig sejren på første matchbold.

- Vi lykkedes med størstedelen, men det blev lidt krampagtigt af nerver for mit vedkommende i slutningen af tredje sæt, men Sara fik heldigvis hevet mig op med sin krydssmash ved 19-20. Det gav mig et boost, siger Maiken Fruergaard.

Dermed fik det danske par oprejsning for det klare nederlag til en kinesisk duo lørdag.

- I går stressede vi lidt, men i dag viste vi niveauet fra træningen og var mere afslappede. Vi bankede mere til den, siger Fruergaard.

Den danske duo ligger nummer 16 på verdensranglisten, så det var en af de store sejre at slå nummer fire, endda ved et OL.

- Det er klart, at den rangerer højt. Vi har aldrig slået dem før. Vi vidste, at vi kan spille tæt med dem, så det er en mega fed sejr, og nu lever vi videre i puljen, lyder det fra Sara Thygesen.

I den sidste gruppekamp på tirsdag skal danskerne nu sørge for at slå sine australske modstandere, og i så fald avancerer danskerne, hvis koreanerne taber deres sidste kamp til det kinesiske par.

- Vi skal sørge for at vinde vores egen kamp, for australierne kan sagtens drille os. Det andet har vi ikke styr på, siger Thygesen.

- Men jeg vil da sidde og heppe på Kina, supplerer Fruergaard.