De forsøgte at tale hende fra det

Pernille Blume kom til kort i semifinalen i 100 meter fri.

Den danske stjerne blev nummer fem i sit heat med tiden 53,26 sekunder, og så sank muligheden for en finale til bunds.

Op til torsdagens konkurrence havde den 27-årige atlet talt åbent om sine store overvejelser, hvorvidt hun skulle melde fra for at lægge al fokus og samtlige kræfter i 50 meter fri, hvor Blume er regerende olympisk mester.

Men hun valgte at stille op, og selv om finalen glippede, var humøret højt, da danskeren gjorde status få minutter efter turen i bassinet.

- Det var for svært for mig at bakke ud af det, for der er rigtig mange positive ting i det, som jeg også kunne tage med til 50 meter fri, siger Blume.

Pernille Blume blev nummer fem i sit semifinaleheat og kvalificerede sig dermed ikke til finalen i 100 meter fri. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hendes eget bagland havde imidlertid rådet hende til at droppe at stille til start.

- Vi havde snakket meget om det, og begge mine trænere syntes faktisk ikke, at jeg skulle have svømmet her til morgen, fortæller hun.

- Vi havde aftalt, at uanset om jeg kom med i finalen eller ej, skulle jeg nok ikke have svømmet den. I sidste ende skal man selvfølgelig også kvalificere sig, og nu svømmede jeg mig ikke i finalen. Men alt i alt passer det ret fint med min proces.

- Så du argumenterede imod dine trænere i forhold til, hvad du havde lyst til?

- Jamen, jeg sagde bare til dem, at jeg havde behov for at svømme og gå igennem denne her proces, og det kunne de jo også godt forstå. Og så støtter de mig 100 procent, når jeg vælger at gøre det.

Hun fortryder da heller ikke på nogen måde, at hun gav det et skud. Og da Blume lidt før klokken 11 lokal tid sprang i vandet i Tokyo Aquatics Centre, var det for fuld kraft.

- Når jeg går ind til et løb, så giver jeg det, jeg har. Det synes jeg også, at jeg gjorde her til morges. Jeg kunne godt mærke, jeg var en lille smule træt, men det er helt i orden. Nu glæder jeg mig bare til, at 50 meter-disciplinen venter på mig, siger Blume.

