Den danske sprinter Kristoffer Hari misser OL med en skade

Danmarks mandlige stafethold ved OL i Tokyo er blevet en løber mindre.

Kristoffer Hari er således blevet tvunget til et afbud på grund af en skade.

- Det er rigtig synd for Kristoffer, som sammen med de andre drenge på holdet har set meget frem til OL. Vores fokus lige nu er at tage os godt af ham, inden han rejser hjem til Danmark, siger Bo Overgaard, der er elitechef i Dansk Atletik Forbund.

Kristoffer Hari (til venstre) må trække sig fra OL med en skade. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Stafetholdet består af i alt seks løbere, så Haris afbud betyder ikke noget for holdets muligheder for at stille til start i 4 x 100 meter.

- Det er naturligvis et hårdt slag for holdet at se en holdkammerat blive ramt af en skade lige før, de skal ud, og så lige netop nu.

- Vi er alle mennesker, så selvfølgelig bliver man påvirket af at se en holdkammerat gå glip af drømmemålet så kort tid, før det hele skal i gang, siger Overgaard.

Stafetholdet løber fredag sit indledende heat på det olympiske stadion i Tokyo.

De fem tilbageværende løbere er Tazana Kamanga-Dyrbak, Frederik Schou-Nielsen, Simon Hansen, Emil Mader Kjær samt Kojo Musah, som søndag løb 29. bedste tid i de indledende heats på den individuelle 100 meterdistance. Det var dog ikke nok til avancement.