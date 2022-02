Den forsvarende OL-mester Shiffrin er ude af storslalom

Den amerikanske skidronning Mikaela Shiffrin er overraskende ude af kvindernes konkurrence i storslalom ved vinter-OL i Kina.

Dermed lykkedes det hende ikke at vinde sin tredje olympiske medalje mandag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Som forsvarende mester var hun blandt favoritterne i løbet ved legene i Beijing. Men efter kun en håndfuld porte gled hun og formåede ikke at genvinde sin linje.

- Det er en kæmpe skuffelse, siger hun ifølge Reuters.

Den 26-årige stjerne skal efter nederlaget rette fokus mod onsdagens slalomkonkurrence.

Shiffrin vandt guld i disciplinen for fire år siden i sydkoreanske Pyeongchang.

I mandagens løb endte hun på en syvende plads, og hun virkede ikke til at have slået sig, efter at hun gled og missede en port. Onsdagens slalom er hendes favoritdisciplin, skriver Reuters.

Skidronningen har planer om at konkurrere i samtlige af kvindernes fem alpine discipliner ved dette års vinter-OL.

Shiffrin har talt åbent om det pres, der er skabt af forventninger fra hende selv, fansene, men også trænere samt venner og familie, skriver nyhedsbureauet AP.

Hun mistede også sin far for to år siden.

Svenske Sara Hector var den hurtigste blandt de tidlige løbere og satte tempoet med en tid på 57,56 sekunder ifølge Reuters.