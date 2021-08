Den havde OL-helten ikke set komme

Polske Maria Andrejczyk bortauktionerede sin OL-medalje til fordel for en syg dreng - troede hun

- Denne medalje kan i stedet for at samle støv i skabet redde liv, og derfor har jeg besluttet at bortauktionere den og hjælpe et sygt barn.

Sådan sagde Maria Andrejczyk forleden, da det kom frem, at hun havde bortauktioneret sin sølvmedalje fra kvindernes spydkastkonkurrence ved OL.

Medaljen endte med at indbringe hende i underkanten af 800.000 kroner, fordi den polske dagligvarekæde Zabka Polska gik ind og bød over alle.

Og dermed kunne hjælpe en blot otte måneder-gammel dreng, Miłoszek Małysa, der skal have foretaget en dyr hjerteoperation i USA.

Men Zabka Polska, der nu har sikret, at størstedelen af de penge, Milosz har brug for, er i hus, havde en overraskelse i ærmet til Maria Andrejczyk.

Hun får lov at beholde medaljen.

- Vi blev meget rørt af den smukke og ædle gestus fra vores OL-deltager, så vi bestemte os for at støtte indsamlingen. Vores ønske er, at sølvmedaljen fra Tokyo bliver hos Maria, skriver dagligvarekæden på flere sociale medier.

Sådan. Ikke så meget pjat.

Maria Andrejczyk har selv oplevet barsk modgang. Efter at være blevet nummer fire ved OL i Rio pådrog hun sig en skulderskade, der blev opereret. Komplikationer i genoptræningen kostede hende dog det meste af en sæson, og da hun siden ikke kunne slippe en hovedpine, endte hun med en røntgenundersøgelse, der viste, at hun havde en form for knoglekræft.

Det blev dog opdaget tidligt, Maria gennemgik en mindre operation og var tilbage på træningsbanen bare tre uger senere.

Men al den modgang har gjort meget ved den nu 25-årige spydkaster.

- Jeg følte ikke, at denne medalje kunne blive hos mig. Den skulle videregives. Jeg kæmpede mod modgang og smerte i fem år og vandt denne medalje, og nu vil jeg have at kraften går videre, sagde hun RMF24.