Derfor er Danmark videre på forhånd

Danmark tørner sammen med Schweiz lørdag eftermiddag i den sidste gruppekamp i mændenes ishockey-disciplin ved legene i Beijing.

Danmark imponerede stort i deres åbningskamp, hvor de slog Tjekkiet med 2-1, men blev sat på plads af Rusland, der til OL går under navnet 'Ruslands Olympiske Komité'.

0-2-nederlaget til russerne betød også, at muligheden for at gå videre fra gruppen som etter forduftede, da man vægter indbyrdes kampe højere end målscore, hvis to hold skulle have samme antal point.

Schweiz, der har tabt begge deres kampe og derfor lige nu indtager gruppens sidsteplads, er Danmarks sidste modstander, men uanset hvad kampens resultat måtte blive, vil begge hold avancere til næste runde.

ROC løb om hjørner med det danske landshold. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at turneringsstrukturen er bygget op, så etterne fra de tre grupper går direkte i kvartfinalen sammen med den samlede bedste toer fra de tre grupper.

De sidste fire hold til kvartfinalerne bliver fundet via en playoff-runde, hvor de resterende otte hold kæmper internt om at komme videre.

Danmark er derfor sikret endnu en kamp, ligegyldigt hvad udfaldet af kampen mod Schweiz bliver.

Kampen er dog slet ikke uden betydning for Danmark.

Hvis Danmark slår Schweiz, vil de slutte som toer i gruppen og derfor med stor sandsynlighed skulle møde en af firerne eller den dårligste treer fra de andre grupper og chancerne for videre avancement til kvartfinalen, vil derfor synes større.

Danmarks sidste gruppekamp mod Schweiz starter klokken 14:10 dansk tid. Du kan følge den direkte på ekstrabladet.dk