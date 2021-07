Derfor skal du holde dig vågen til sporten du aldrig ser

De fleste danskere planlægger sandsynligvis uden om den indledende runde i bueskydning, når kvinderne natten til fredag dansk tid tager hul på OL i Tokyo.

Men planerne skal laves om, hvis man spørger Maja Jager.

Hun er den første dansker, der skal i aktion ved OL, og salgstalen var parat, da Ekstra Bladet bad om hendes bedste argument for, hvorfor man skal stå op - eller holde sig vågen til klokken 2 for at se med.

- Bueskydning er en højintensitetssport. Det hele bliver afgjort på få minutter, og det er nemt at følge med i, hvem der fører, regler og så videre. Det er nemt at gå til, lyder det fra Maja Jager, der godt er klar over, at opmærksomheden er større, end den plejer at være takket være den tidlige start. I hvert fald internationalt.

- Det er superfedt med lidt mere opmærksomhed. Det giver lidt mulighed for at promovere sporten, så det synes jeg er superdejligt, siger Maja Jager, der ærgrer sig over de manglende tilskuere, fordi de olympiske lege plejer at være en af de få turneringer, hvor bueskyderne for alvor har tilskuere.

Maja Jager løb med titlen som årets sportsnavn i 2013 takket være VM-guld. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Maja Jager deltog ved OL i London i 2012 uden at få medalje og er eneste danske bueskytte i år.

Hun vandt dog individuelt VM-guld i 2013, hvor hun også blev kåret som årets sportsnavn, ligesom hun har sølvmedaljer fra både EM og European Games.

Skulle den 29-årige bueskytte komme videre fra den indledende runde, venter der en pause på tre dage, inden hun skal i ilden igen. Der uddeles medaljer 30. juli, men Danmark har aldrig før vundet en medalje i disciplinen.