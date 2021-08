Derfor ventede de med at juble

Amalie Dideriksen og Julie Leth lignede næsten nogle, der ikke turde tro på det, da de fredag kørte sig til sølv i kvindernes parløb.

Den manglende jubel blev dog vekslet til store smil og kram, men der gik lige en omgang, før reaktionen kom.

- Vi skulle lige finde hinanden og fatte det. Og være sikre på, at det var opdateret, siger Julie Leth, inden Amalie Dideriksen afbryder.

- Vi har set folk, der jubler for tidligt ved det her OL, siger hun med slet skjult henvisning til Rasmus Lund, der jublede for tidligt efter holdløbet onsdag, fordi han troede Danmark vandt guld i stedet for sølv.

- Ej, jeg er altid lidt i tvivl, om de opdaterer tavlen 100 procent rigtigt. Og jeg var lidt i tvivl, om russerne kunne overhale os til sidst. Jeg synes, jeg havde regnet ud, at de skulle vinde sidste spurt for at overhale os i statistikken, så jeg følte mig egentlig rimelig sikker på medaljen. Men man vil gerne lige have den bekræftet, siger Amalie Dideriksen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Så turde de juble. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Julie Leth var da også lidt ved siden af sig selv umiddelbart efter, fordi hun havde kørt sig selv helt i bund på de 120 runder svarende til 30 kilometer.

- Der skete det, at jeg havde kørt sindssygt stærkt på cykel i 30 kilometer. Så kom jeg ned og var bare helt færdig, altså. Jeg havde bare givet alt, jeg havde, og det var varmt. Det var bare mange ting.

- Så stopper man lige pludselig, og så tror jeg bare, alt blodet røg til hovedet og så var jeg bare lidt svimmel og overvældet og glad, lød det fra Julie Leth, der kunne berolige med, at hun har det fint igen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Julie Leth og Amalie Dideriksen var naturligvis lykkelige over medaljen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Løbet var præget af styrt, men danskerne undveg hver gang.

- Kaotisk, men det vidste vi godt, lød det fra Julie Leth om de mange ryttere i brædderne, inden hun blev hevet til medaljeceremoni.

Inden da nåede hun dog med tårer i øjnene at sætte ord på den uventede sølvmedalje.

- Jeg har drømt om at komme til OL, siden jeg var lille og så det for første gang. Da parløbet blev en mulighed, skrev jeg til Amalie, at vi skal til OL i 2020.

- Jeg er bare virkelig, virkelig glad og stolt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at stå på det podie sammen, lyder det fra en rørt Julie Leth.

Er blevet tætte venner

De to ryttere kendte ikke hinanden, inden de begyndte at køre sammen, men er efterhånden blevet tætte venner, som Amalie Dideriksen kunne fortælle.

- Det tror jeg også, man bliver, når man rejser så meget sammen og presser hinanden så meget i træning, som vi har gjort.

- Når man bliver bedt om at køre fem timer sammen så mange dage i træk, så finder man noget at snakke om, for ellers går tiden for langsomt. Så vi ved ret meget om hinanden nu og er blevet virkelig gode veninder ved siden af.

- Det er virkelig stort at stå her sammen og noget, vi aldrig nogensinde vil glemme, siger Amalie Dideriksen.

Søndag skal hun køre Omnium, mens Julie Leths OL slutter med sølvmedaljen.