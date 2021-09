DIF afviser

USA's Olympiske og Paralympiske Komité har slået fast, at der vil være vaccinekrav for amerikanske atleter, der ønsker at deltage i vinter-OL i Beijing - men det er ikke noget, man kommer til at kopiere i Danmark.

Det slår Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), fast torsdag.

- Vi følger den tilgang, der er til vaccination generelt i Danmark. Det er jo et frit valg, om man vil lade sig vaccinere, og så må vi helt nøgternt konstatere, at vi i Danmark har været gode til at passe på os selv.

- Det er et fåtal af vores atleter, der ikke er vaccineret, og vi kommer ikke til at køre en model, hvor vi tvinger nogen, siger formanden.

I USA's OL-delegation skal alle medarbejdere og atleter, der har adgang til den olympiske komités faciliteter, have modtaget vaccinen før 1. november.

Så vidt kommer vi ikke til at gå i Danmark, men DIF vil frem mod vinter-OL i februar fortsat følge de gældende retningslinjer på området.

- Vi har jo efter snart to år med corona lært en praksis om, hvordan man passer på hinanden, tager vare på hygiejne og begrænser smittespredning. De gode vaner er blevet en del af hverdagen nu.

- Derudover er der selvfølgelig en protokol fra OL-arrangørerne, som vi ikke kender endnu, men som vi vil leve op til.

- Så snart vi kender den, bliver den inkorporeret i vores arbejdsgang. Desuden følger vi løbende vejledningerne fra de danske sundhedsmyndigheder samt udenrigsministeriet, som vi forholder os til og lever op til, siger formanden.

Danmark kommer til at stille med et rekordstort OL-hold i Beijing, fordi herrernes ishockeyhold har kvalificeret sig.

I 2018 var der 17 danske atleter med i sydkoreanske Pyeongchang.

Vinter-OL afholdes fra 4. februar til 20. februar næste år.