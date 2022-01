DIF opmærksomme før OL: - Kineserne masseovervåger

Danmarks Idrætsforbund ser alvorligt på Kinas ekstreme overvågning. Derfor opfordres de danske atleter til at være ekstra påpasselige, når de drager til OL inden længe

Det kontroversielle vinter-OL i Beijing er lige rundt om hjørnet. Og der har længe været bekymrede panderynker.

Menneskerettighedsorganisation Human Rights Watch har kaldt legene for de mest problematiske siden 1936, hvor Nazityskland tændte propagandamaskinen.

I Xinjijang-provinsen er det muslimske Uighur-folk blevet indsat i store interneringslejre, hvor tortur er en del af dagsordenen.

Ikke blot denne mishandling vækker bekymring. Nu er idrætsforbund verden over begyndt at blive nervøse for atleternes sikkerhed på grund af Kinas massive overvågning.

Flere nationer har opfordret sine udøvere til at lade mobiltelefonen blive liggende derhjemme i frygt for spionage. Men i Danmark er man ikke nær så nervøse.

Formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, fortæller, at man i den danske lejr er mere opmærksomme end bekymrede.

- Vi har sagt til vores atleter, at de grundlæggende skal lade være med at tage informationer med til Kina, som der ikke er behov for, siger Natorp til Ekstra Bladet og fortsætter.

- De skal være opmærksomme på, hvilke apps og hvilke netværk de downloader eller går på. Med andre ord skal de ikke bruge IT og adgang til netværk, hvis ikke det er nødvendigt.

Hans Natorp siger, at de danske atleter skal tænke sig grundigt om i Beijing, når det omhandler sikkerheden. Foto: Ernst van Norde

Ingen no-go til mobilen

Stribevis af nationer frygter altså værtsnationens massive overvågning, og derfor er de tyske, australske og britiske atleter blandt andet blevet rådet til at efterlade alt personligt udstyr derhjemme.

I stedet er udøverne blevet opfordret til at medbringe ubrugt udstyr, som de kan skille sig af med, når de vender hjem fra legene.

- Vi lader det være op til de enkelte atleter at vurdere, hvor langt de ønsker at gå ind i det her.

- Har I sagt til de danske atleter, at de skal lade mobiltelefonen blive liggende herhjemme?

- Nej, det har vi ikke sagt. Hvis de har en mobiltelefon, der har adgang til oplysninger, som er sensitive - så skal de tænke sig om, hvordan de håndterer det. Der har vi anbefalet en VPN-løsning som en mulighed. Det er individuelt fra atlet til atlet.

OL i den kinesiske hovedstad slår snart dørene op. Foto: Jewel Samad

Kina masseovervåger

Den bærbare har også været et samtaleemne, som de mange deltagende nationer har diskuteret hyppigt i den seneste tid. Danskerne får dog lov til at medbringe computeren til Kina, hvis den er nødvendig.

- Vi sørger for at give dem et billede af, hvilken kontekst de går ind i. Kineserne masseovervåger. Derfor skal de være bevidste om, hvad de har liggende på deres bærbare computer.

- Er den nødvendig at have med til Kina? Hvis ikke det er nødvendigt, så skal de lade den blive hjemme.

- Kina har jo været en del i vælten for den ekstreme overvågning. Hvad tænker I om dette?

- Kina ser på individuelle rettigheder på en helt anden måde, end vi gør i vores del af verdenen. Det er ikke noget, der er særligt omkring OL. Det er en almindelig ting, som vi alle sammen skal være opmærksomme på, når vi tager et sted hen med en anden lovgivning og et andet regelsæt.

De olympiske lege i Beijing løber af stablen fjerde februar.

