Disket for spøjs detalje

Norske Halvor Egner Granerud havde en offday ved den første skihop-konkurrence ved vinter-OL - og så endte han med at blive diskvalificeret for en spøjs detalje

Nordmændene regner med medalje fra Halvor Egner Granerud.

Den 25-årige skihopper vandt World Cup'en sidste sæson og ligger treer i den nuværende, og han har da også et par VM-medaljer hjemme i skabet, så det håb er ikke helt grebet ud af luften.

Derfor kom søndagens første konkurrence ved OL på den lille bakke som en streg i regningen.

Først og fremmest hoppede han et skuffende første hop, der kun rakte til en 22. plads. Og selvom hop nummer to ganske vist var bedre, så var det ikke i nærheden af at sikre ham olympisk metal.

Og så - for at gøre ondt værre - tikkede beskeden ind fra dommerne: Granerud er diskvalificeret.

Og hvorfor så det? Jo, hans dragt var ganske enkelt for stor. En regel, der blev indført år tilbage for at reducere den fordel, man i svævefasen kan få af en alt for stor dragt, der kan virke som en slags sejl.

Det pudsige er, at dragten kun var for stor under hop nummer to - selvom han ikke skiftede dragt mellem de to hop.

Ganske enkelt fordi han undervejs nåede at tabe så meget væske, at det blev udslagsgivende.

- Jeg havde meget dårlig tid i pausen, så jeg fik ikke indtaget noget væske. Så jeg blev for lille til dragten. Jeg havde kun fire minutter, så det endte desværre sådan, sagde en skuffet Granerud.

Det dårlige hop, han som en af konkurrencens sidste hoppere satte ind, betød, at han relativt hurtigt skulle i aktion igen, da man i anden runde hopper i omvendt rækkefølge af resultatet fra første runde.

En længere pause kunne faktisk have sikret ham de fornødne kropsmål for at passe sin dragt, vurderer den tidligere OL-guldvinder Anders Stjernen, der er ekspert på norsk Viasat:

- Drikker du en halv liter kulsyreholdig væske, kan du hurtigt få udfyldt en centimeter om livet. I dette tilfælde gætter jeg på, at han svedte lidt og var stresset.

- Hvis han havde ligget bedre til, havde han haft bedre tid, men nu, hvor han havde gjort det dårligt, var han både skuffet og irriteret, og så var han ikke så fokuseret, påpegede stjernen.

Flere andre atleter er også blevet diskvalificeret under OL.

Over for det norske medie NRK forsvarer Det Internationale Skiforbund (FIS) diskvalifikationerne.

- Reglerne er klare og ikke nye. Det er op til udøverne og holdene at følge reglerne, og det er vores job at sørge for, at reglerne bliver fulgt, siger FIS-kontrollant Aga Baczkowska.

Halvor Egner Granerud har dog endnu et par chancer for at hjemtage en medalje fra Beijing.

Fredag skal han kvalificere sig til lørdagens konkurrence på den store bakke, mens der mandag er holdkonkurrence, som også hoppes på den store bakke.