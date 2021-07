Djokovic indleder jagt på OL-guld med sikker sejr

Novak Djokovic har vundet næsten alt, men mangler stadig en OL-guldmedalje til samlingen.

Lørdag morgen dansk tid tog verdensetteren første skridt på vejen, da han indledte OL i Tokyo med en sikker sejr over Hugo Dellien fra Bolivia, der er nummer 139 på verdensranglisten.

Det tog Djokovic lige godt en time at vinde med cifrene 6-2, 6-2.

De to spillere fulgtes ad til 2-2 i første sæt, men derfra var der ikke meget, den 28-årige bolivianer kunne stille op.

I andet sæt kom Djokovic på 4-1, inden Dellien vandt sit andet parti, men derfra tog serberen hurtigt de sidste to partier.

Djokovic har vundet 20 grand slam-titler, mens det bedste resultat ved OL er bronzemedaljen fra 2008.

Men i år er der gode chancer for serberen for at stille sig øverst på skamlen.

Mange af de andre tennisprofiler har nemlig meldt afbud til legene - primært på grund af coronapandemien.

Djokovic' to største rivaler gennem de seneste mange år, Roger Federer og Rafael Nadal, stiller således ikke op.

Novak Djokovic er godt på vej mod en 'Grand Slam'. Det hedder det, når man vinder samtlige grand slam-turneringer i et kalenderår.

Det har serberen gennemført tre fjerdedele af ved at vinde både Australian Open, French Open og Wimbledon.

Vinder Djokovic OL, vil han med en sejr i US Open senere på året gennemføre en 'Golden Slam'.

En af Djokovic' største konkurrenter til OL-guldet er andenseedet Daniil Medvedev.

Russeren vandt sin første kamp tidligt lørdag morgen dansk tid i to sæt over Alexander Bublik fra Kasakhstan med cifrene 6-4, 7-6.