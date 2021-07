Dobbelt OL-vinder trækker sig

Et hattrick af OL-triumfer så svært ud for Andy Murray, men nu ligger det fast, at den britiske tennisspiller ikke kommer til at forsvare sin titel.

Murray trækker sig fra singleturneringen ved legene i Tokyo på grund af en mindre skade i låret.

Det oplyser Storbritanniens OL-hold ifølge adskillige medier.

Han fortsætter dog i herredouble. Her vandt Murray lørdag sammen med sin makker, Joe Salisbury, over franske Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, der var seedet som nummer to ved OL.

Andy Murray vandt OL i herresingle i både 2012 og 2016, men var ikke udset til at konkurrere om sejren i år. Den tidligere Wimbledon-vinder har nemlig kæmpet med flere skader de seneste år og er røget et godt stykke ned ad verdensranglisten.

Murray skulle have spillet mod Felix Auger-Aliassime søndag. Canadieren skal nu i stedet møde reserven Max Purcell fra Australien.