Dragt vækker opsigt: Designer griner af kritik

Krusseduller og knap så meget nationalisme.

Sådan er mange holdninger i Norge til de nye dragter, der til OL bliver luftet af deres nationalhelte på langrendslandsholdet.

Traditionel er de norske dragter dominerende røde og med elementer af blåt og hvid - nøjagtig som det norske flag.

Men i Beijing er det anderledes.

Her stiller alle de norske stjerner op i blå dragter, hvor arme og ben er hvide med forskellige stregmønstre i blå, rød og gul.

Fint for nogle, der mener, at det er fint at skille sig ud - men også en rød klud for andre, der mener, at sådan en 'farvelade' ikke burde være tilladt.

Dragten er designet af kunstnerduoen Broslo, og til mode-tidsskriftet Min Mote siger Nikolai 'NiX' Gyllenhammar, der er den ene halvdel af duoen, at han havde forventet krasse reaktioner.

- Vi vidste, at der ville komme mange tilbagemeldinger på dragten. Da Emil Iversen lagde billedet ud på de sociale medier fik han mange positive tilbagemeldinger. Men der er selvfølgelig mange keyboard warriors derude, som sagde, at den så russisk ud. Det lo vi bare ad.

- Som kunstner vækker man følelser hos folk, og det er jo det, vi vil. Det værste ville jo være, hvis alle var ligeglad, siger Nikolai 'NiX' Gyllenhammar.

Therese Johaug vinder kvindernes skiathlon (7,5 km i klassisk teknik og 7,5 km i skøjteteknik). Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Han og makkeren Jonny Hurts har designet dragten i samarbejde med den tidligere langrendsstjerne Bjørn Dæhlie, der har sit eget tøjfirma og har fremstillet skitøj i mange år.

Og havde det ikke været for Dæhlie, så havde de norske dragter fået endnu en skrue i farveladen, afslører Gyllenhammar.

- Nu har de været igennem kontoret hos Dæhlie, så designet er blevet modereret en del. Hvis første udkast var gået igennem. havde tilbagemeldingerne været meget hårdere.

- Jeg tror, at det er en fin middelvej, som folk kan leve med. Havde det været op til os, havde dragterne været endnu mere crazy, siger Nikolai 'NiX' Gyllenhammar.

Spøjse dragter eller ej - det går faktisk ret godt rent sportsligt. I de fire konkurrencer indtil nu har de tegnet sig for to guldmedaljer. En til Therese Johaug i skiathlon og til johannes Klæbo på herrernes sprint.