DresSURT! Danmark snydt for OL-bronze

Surt show men desværre! Danmarks dressurhold gjorde det flot og lykkedes med meget ved dette OL men kunne i sidste ende alligevel ikke dressere en bronzemedalje ind på OL-kontoen.

Det danske hold gjorde det fint – briterne var bare bedre i den sidste ende og ’stjal’ de bronzemedaljer, dansk ridesport havde drømt om at ride hjem fra OL. Tyskland vandt guldet i suveræn stil foran USA.

Danmark startede på tredjepladsen men blev overhalet af amerikanerne, og der lå et monsterpres på Cathrine Dufour, der skulle levere stort og meget mere sidste afdeling. Men hun forlod desværre Equestrian Park skuffet og sørgmodig, mens hun fra ryggen af Bohemian vinkede tappert ud mod de få tilskuere og den danske lejr, hvor ærgrelsen kort forinden i dén grad var til at få øje på.

Dufour skuffede. Foto: Tariq Mikkel Khan

Cathrine Dufour lagde fint ud og lå længe omkring 80 pct. og endda kortvarigt på 81, men ekvipagen sank, tabte momentum og en kikset venstre piruette helt mod slut blev kostbar og prompte straffet med bundkarakterer fra de nidkære dommere.

Cathrine Dufour landede på 77,720 pct., og det var ikke i nærheden af nok til at vende udviklingen.

Danmark må nøjes med at have levere ordsproget: Nærved og næsten slår ingen mand af hesten!

Meteorologerne havde truet med tropisk tornado og vandaliserende skybrud, men dagen endte trods kulsorte skyer i en fantastisk, japansk aften med stille vejr og klingende musik til ekvipagernes præstationer på Equestrian Park i Tokyo.

En helt formidabel aften med det ene store minus, at det lige akkurat ikke lykkedes at ride medaljer hjem til holdet og nationen.

Danmark startede eftermiddagen og aftenen som treer foran USA og hed bronze-kandidat, men kom til at hænge efter i første runde. Adrienne Lyle og Salvino fyrede en voldsom runde af med en score på 76,109 pct., og Nanna Skodborg Merrald på Zack gjorde det såmænd fornemt, og der var masser af jubel og kram ude på den danske bænk.

Dufour knoklede med hesten Bohemian. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men 74,210 pct. betød anyways, at Danmark blev overhalet af amerikanerne i denne olympiske Grand Prix Special, hvor briterne og især to 52-årige tyske ryttere demonstrerede færdigheder i disciplinen af en anden verden.

De tyske storfavoritter tog fronten på tavlen foran Storbritannien, USA, Danmark og Holland blandt de i alt otte ekvipager i holdfinalen.

I anden runde leverede Carina Cassøe Krüth på Heiline’s Danciera også en fin runde, hvor hun efter at have løst en tredjedel af forhindringerne lå og kyssede 79,6 pct. – men niveauet sank til 77,143 pct.

Og da Steffen Peters på Suppenkasper forinden kunne knytte næverne og vride et særdeles tilfreds dollargrin tværs over ansigtet for en score på 77,766 pct., betød det efterfølgende, at folkene fra Guds eget land blot have øget forspringet en anelse før tredje og sidst omgang på ridebanen.

Danmark havde trumfen i Cathrine Dufour og Bohemian, der på forhånd kunne stirre på regnearket og konstatere, at hun skulle levere en score omkring tre pct. bedre end USA’s Sabine Schut-Kerry overskrævs på Sanceo.

Eller målt på den anden skala og i kolde point: USA var 79,5 point foran Danmark inden tredje heat, men Cathrine Dufour var i kvalifikationen 85 point bedre end lige præcis dén amerikanske ekvipage - som til enorm jubel scorede 81,596 pct.

Det var hun ikke, da det gjaldt medaljer til sidst.