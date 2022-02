Dropper kæmpe begivenhed - derfor gør han det

Når et rekordstort dansk hold fredag eftermiddag marcherer ind på det olympiske stadion i Beijing, mangler speedskateren Viktor Hald Thorup i flokken af rødjakkede atleter bag Dannebrog.

To døgn senere skal skøjteløberen konkurrere på 5000 meter, og han mener, at det vil svække hans mulighed for at lave en god præstation, hvis han skal bruge energi på åbningsshow og indmarch.

- Jeg prøvede det ved OL i 2018, og da blev jeg bevidst om, hvor meget det tærer fysisk. Det er en fem-seks timer lang event, der foregår i minusgrader.

- En af grundene til, at vi tager til OL ti dage før konkurrencen, er for at få en otte timers flyvetur ud af benene. Så vil det være mærkeligt at sidde til en åbning i seks timer i minusgrader to døgn inden konkurrencen.

- Jeg er overbevist om, at det fysisk er et stort minus, siger Viktor Hald Thorup.

Det har vakt lidt postyr i den danske delegation, at det kvindelige ishockeylandshold insisterer på at gå med i indmarchen, selv om holdet spiller kamp både fredag og lørdag.

Danmarks Idrætsforbund lægger ikke skjul på, at man er lodret uenig i beslutningen.

Forbundet opererer med en tommelfingerregel om, at ingen atleter, der skal i ilden inden for 24 timer, deltager i åbningen.

Det ser ishockeykvinderne altså stort på. Viktor Hald Thorup, derimod, holder sig væk, selv om han først skal i aktion to døgn senere.

- Jeg kan kun sige, at jeg selv har fuld fokus på præstationen. Det er det, vi er her for. Vi er blevet sendt til OL for at præstere. Det lader jeg ikke noget komme i vejen for, siger han.

Den nu 27-årige skøjteløber bar den danske fane ved afslutningsceremonien i Pyeongchang for fire år siden.

