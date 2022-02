DR's jackpot: - Vi glæder os

Det er aldrig sket før.

Et dansk ishockeylandshold er i en OL-kvartfinale. Onsdag klokken 7 skal ishockeyherrerne forsøge at slå russerne.

OL-braget bliver vist på DR1, hvilket naturligvis er en god nyhed hos Danmarks Radio.

- Vi glæder os utrolig meget til at vise den kamp. Vi er glade for, at det går Danmark godt.

- Vi er godt klar over, at Danmark trækker flere mennesker til skærmene, end når det er andre nationer, og det glæder vi os til, når vi har sådan en kamp, siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sport, til Ekstra Bladet.

Highlights: Ishockeyherrerne bookede kvartfinalebillet i tæt gyser.

DR deler rettighederne til at vise ishockeylandsholdet lige med TV 2 på flow-tv, hvor de skiftes til at vise kampene. Derfor er det DR, som har kvartfinalen mod russerne, mens Discovery+ streamer kampen.

Tv-stationen er indtil videre tilfreds med udbyttet af vinter-OL, omend det naturligvis fylder markant mere i de nordlige skandinaviske lande.

- Det kan ikke sammenlignes med et sommer-OL for os i Danmark, så skal du til Norge eller Sverige. Vi er godt tilfredse med vores egen produktion og med de mennesker, der følger med.

Danmark har spillet fire kampe ved OL. Tre af dem er endt med sejr over Tjekkiet, Schweiz og tirsdag Letland, mens en enkelt er tabt. Det var netop mod russerne, der vandt 2-0.

