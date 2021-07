Duedræber i drama: Mand gik ind i skudretningen

TOKYO (Ekstra Bladet): - Det er op ad bakke!

Skeetskytten Jesper Hansen udvekslede de første ord med landstræner Tore Brovold på vej ud Asaka Shotgun Range i Tokyo efter en dag, der startede perfekt – men endte dramatisk og ærgerligt.

Det danske medaljehåb lagde ud med 25 pletskud i første runde, missede en enkelt i næste session – og ramte så forbi to duer i tredje heat, og er med blot 72 træffere placeret helt nede som nummer 19 af de 30 deltagere.

De kæmper mandag i to nye omgange af 25 skud om at komme i top seks og dermed finalen. Men det bliver svært for Jesper Hansen nu, det erkender teamchef Linda Andersson.

- Jesper skal skyde perfekt i morgen, sådan som de andre har præsteret i dag, siger svenskeren om den danske rangliste-etter, der har forberedt sig i fem år.

Men en umanerligt lavtflyvende due kan man ikke gardere sig imod!

I anden runde var det et pludseligt vindstød, der fik en enkelt due til at lette voldsomt, så Jesper Hansen missede den allerede i fjerde skud. Han holdt dog fokus og sænkede alt andet, der kom brasende gennem luften derefter.

Men i tredje runde var sjællænderen ifølge teamchefen uforskyldt, da den første due i en såkaldt double kom flyvende i ekstremt lav højde.

- Den kom alt for lavt, den rammer jo næsten gulvet, men han fik alligevel ram på den. Så sker der det, at man begynder at tvivle på den højde, nummer to kommer i, og den missede han så. Det er ikke okay, forklarer svenskeren.

Men den slags kan man åbenbart ikke protestere imod. Dommerne accepterede uden at gøre mine til at hæve flagene, og så var Jesper Hansen pludselig for alvor under pres.

Dagen startede med 25 pletskud - men endte i bitter ærgrelse bla. på grund af en lav due og en dum official. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Det blev ikke mindre, da han skulle affyre den sidste salve. En official på banen ved siden af mente åbenbart, at han pludselig skulle op ad trappen og ind og fikse noget i det skydetårn, der hører til på bane A.

Men skeetskytter sænker altid våbnet og knækker geværet, når der pludselig er mennesker, der bevæger sig i baggrunden. Det er slemt nok, at NOGET bevæger sig – men mennesker ønsker ingen at sende en haglbyge i retning af.

Heller ikke Jeff, som der vist blev råbt med en vis alarm i stemmerne fra bane B’s dommere.

Jesper Hansen blev naturligvis ikke straffet for den vildfarne due, men han måtte TO gange forlade sin plads og lade tre orange duer flakse gennem den japanske middagshede – der var 33 grader i den skygge, der kun findes sporadisk på anlægget – inden den 40-årige sjællænder kunne sænke den sidste og lunte skuffet hjem til mental opbygning i lejren.

72 træffere og tre missere gør det til en næsten umulig mission at nå finalen kl. 15.50 lokal tid (08.50 dansk tid). Kun de seks bedste går til den, så der skal fra plads 19 rammes plet på alt – og mange skal have en dårlig mandag, før manden fra Svebølle får chancen for at hente den medalje, han var spået ved dette OL.

Og det har han så lige gået og trænet til siden Rio de Janeiro i 2016!

