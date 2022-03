Dummer sig på direkte tv: - Krig er godt

Man skal vist være ansat i den russiske propaganda-maskine for at finde positive ord om Vladimir Putins krig mod nabolandet Ukraine.

Eller man kan være ekspert-kommentator på svensk tv.

Her kom Aron Anderson nemlig til at sige det helt forkerte, da han fredag sad bag mikrofonen under åbningsceremonien ved De Paralympiske Lege i Beijing.

- Krig er godt for rekrutteringen af atleter til paralympiske idrætsgrene, fordi det skaber mange med funktionsnedsættelser, lød det fra Anderson på direkte tv.

Og så var fanden ellers løs blandt seerne, der gav vreden fuldt afløb på de sociale medier.

'Fuldstændig sygt' og 'det mest usmagelige, jeg har hørt', lød nogle af de mange rasende kommentarer, der regnede ned over Aron Anderson, som nu trækker i land efter den upassende kommentar.

- Det er et 15 sekunder langt klip fra en ceremoni, der varede halvanden time. Jeg kan godt forstå, at folk blive vrede, hvis de kun ser det klip, men de må meget gerne se det hele. Bagefter siger jeg, at krig er forfærdeligt, forklarer Aron Anderson til Aftonbladet.

- Jeg sidder selv i kørestol. Selvfølgelig synes jeg ikke, at krig er godt. Det er forfærdeligt. Samtidig er det et faktum, at Paralympics begyndte med veteraner fra anden verdenskrig. Det var sådan, det begyndte, siger svenskeren, som understreger, at sporten kan gøre meget for mennesker med funktionsnedsættelser.

- Det er et faktum, at der desværre er mange, som får forfærdelige skader fra krig, og det er frygteligt. Samtidig har jeg venner, der har fundet tilbage til livet gennem sporten. Jeg fik selv kræft som syvårig og endte derfor i kørestol. Min vej tilbage til livet gik gennem sporten.

Aron Anderson med nummer 21 i aktion for Sverige ved OL i Torino i 2006. Foto: Ritzau Scanpix

Som atlet har den 34-årige Aron Anderson deltaget i Para OL fire gange, hvor han har optrådt i ikke færre end tre idrætsgrene, sejlsport, atletik og ishockey.

Han har også kastet sig ud i flere halsbrækkende eventyr. Han er den første kørestolsbruger, der har besteget Sveriges højeste bjerg, Kebnekaise, hvilket han klarede ved hjælp af krykker og ved at trække sig frem med sine arme. Han er også den første i kørestol, der har besteget Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, i Kenya

Aron Anderson skriver snart verdenshistorie i 'Vild med Dans'. Læs mere her: Vildt: Kørestolsbruger deltager i svensk 'Vild med dans'

Forsvarer forhadt symbol: - Betyder fred