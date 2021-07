Dybt skuffet over sig selv: - Det var helt vildt lort

Emma Norsgaard var stærkt utilfreds med sin egen præstation i kvindernes enkeltstart, hvor det blot blev til en 17. plads for danskeren

Hun kunne have forsøgt med sit voldsomme styrt i søndags eller den ulidelige varme i Fuji, men Emma Norsgaard pakkede undskyldningerne langt væk efter sin skuffende enkeltstart ved OL.

- Puh, nu må man jo ikke bande. Det var ikke særlig godt. Det var godt nok skuffende. Det var den værste dag, jeg længe har haft på min cykel for at være helt ærlig. Jeg er bare super skuffet, lød det fra Emma Norsgaard kort efter hun kom i mål på Fuji Speedway.

Artiklen fortsætter under billedet..

Emma Norsgaard fik aldrig gang i enkeltstartscyklen. Foto: Gregers Tycho

Tænkte på 10.000 ting

I søndags styrtede hun slemt i linjeløbet og blev efterfølgende så dårlig, at hun måtte afbryde et interview og køres på hospitalet. Men det var ikke hele forklaringen på en 17. plads i et løb, hvor hun sigtede efter top 5.

- Styrtet er ikke det hele. Jeg havde bare svært ved at fokusere inden, og da jeg kommer derud, kunne jeg bare ikke træde. Når jeg sidder derude, tænker jeg på 10.000 ting. Det var helt vildt lort.

Og hvilke 10.000 tanker sidder man så med, når intet fungerer undervejs på en OL-enkeltstart?

- Jeg sidder bare og tænker på, hvor dårlig jeg er, lød det fra Emma Norsgaard, mens hun nærmest flovt nævnte de ryttere, der overhalede hende trods en senere start.

Heriblandt Annemiek van Vleuten, der vandt helt suverænt og med mere end tre minutter ned til danskeren.

- Tre minutter er sgu ikke okay. Uanset hvem det er, lød det fra Emma Norsgaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emma Norsgaard tog en tår vand efter nedturen i Fujis varme. Foto: Gregers Tycho

Ikke en god oplevelse

Danmark fik ingen medaljer i linjeløbene lørdag og søndag, hvor den 22-årige rytter måtte opgive at gennemføre sidstnævnte på grund af sit styrt.

Og OL i Tokyo har bestemt heller ikke levet op til forventningerne for danmarksmesteren i enkeltstart og verdensranglistens nummer otte.

- Jeg har nok ikke lige levet op til mine forventninger. De har taget sig godt af os her i Tokyo, men for mig har det ikke været den bedste oplevelse.

Hun omtalte sig selv som udkørt efter en hård sæson, men havde dog ikke helt mistet modet.

- Jeg ved, jeg kan gøre det bedre, så jeg prøver igen til VM, siger hun om de forestående verdensmesterskaber i Flandern i september.

Danmark har en ny chance for medalje, når Kasper Asgreen kører herrernes enkeltstart klokken 8.59. Den kan du følge direkte her.