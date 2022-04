Efter OL-farce: Dansk landstræner færdig

Under vinter-OL i Beijing var Kenneth Rifbjerg Hertsdahl involveret i en konflikt med det danske herrelandshold i curling, og nu er han færdig som landstræner.

Det oplyser Dansk Curling Forbund i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at Kenneth Rifbjerg Hertsdahl selv har ønsket at stoppe af blandt andet økonomiske årsager.

Det sker samme dag, som herrelandsholdet indleder VM i Las Vegas. Holdet udgøres her af en anden spillerkonstellation end den, der repræsenterede Danmark ved vinter-OL.

Kenneth Rifbjerg Hertsdahl bekræfter over for TV 2, at det er økonomi, der får ham til at stoppe som landstræner. Beslutningen var allerede taget før vinter-OL. Men balladen i Beijing hjalp ham på vej.

- Den (beslutningen, red.) var taget inden OL, men sagen bekræftede mig i, at det var den rigtige. Men det har ikke afgjort beslutningen. For jeg kan ikke bruge så meget tid på at være landstræner og ikke få mere for det, siger han til TV 2 Sport.

Konflikten under vinter-OL brød ud, da Kenneth Rifbjerg Hertsdahl på TV 2 kritiserede landsholdet for ikke tidligere at have skiftet ud på holdet, så reserven Tobias Thune kunne få chancen.

Det fik en af spillerne, Henrik Holtermann, til i fuld offentlighed at så tvivl om landstrænerens kompetencer.

Curlingforbundets formand, Henrik Christoffersen, varslede derefter en grundig evaluering af forløbet.

Uroen blussede op, netop som curlingforbundet var i gang med at skabe en ny struktur omkring landsholdene.

Hidtil har det været klubhold, der har repræsenteret Danmark i internationale turneringer og klaret sig uden træner. Fremover er det landstræneren, der udtager spillere til landsholdene.

Den tidligere spiller Mikael Qvist er midlertidig landstræner for herrerne ved VM i Las Vegas. I løbet af sommeren vil Dansk Curling Forbund ansætte en ny landstræner.