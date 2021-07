Efter store klø: Må jeg få din trøje?

I fodbold ses det ikke sjældent, men i toptennis plejer man ikke at bede om modstanderens trøje efter kampen. Og da slet ikke, når man har fået lidt af en røvfuld.

Men intet er helt som det plejer under OL i Tokyo, så det skete faktisk i første runde af den olympiske tennisturnering, hvor verdens for tiden helt dominerende herrespiller, Novak Djokovic til sin store overraskelse fik anmodningen.

Novak Djokovic fik en ganske uventet anmodning efter sin første kamp i Tokyo. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Den kom fra bolivianske Hugo Dellien, verdens nummer 139, som han lige havde banket med klare 6-2 6-2.

Den blev leveret efter en pæn portion komplimenter til stjernen, og den blev modtaget med et overrasket ’okay’, hvorefter Dellien sagde:

- Jeg vil huske dette øjeblik for evigt. (se tv-klippet over artiklen)

Bolivias Hugo Dellien havde ikke skyggen af chancen mod Djokovic, men han fik en stor oplevelse. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Det må siges at være helt i den olympiske ånd, hvor det jo handler om at være med fremfor at vinde. Men perspektivet kan nu være det fuldkommen omvendte for serberen, som i næste runde møder tyske Jan-Lennard Struff.

Han kan nemlig skabe en mirakelsæson, hvis han – efter at have vundet årets tre første grand slams – også vinder OL og den sidste grand slam, US Open.

En sådan ‘Golden Slam’ har kun Steffi Graf præsteret.