Efter VM-fadæse: - Det kan ikke ske igen

Cecilie Uttrup fik smadret VM sidste efterår, da hendes gearskifter løb tør for batteri. Det sker ikke søndag ved OL, garanterer landstræneren

Danmarks bedste kvindelige cykelrytter Cecilie Uttrup gennemgik et sandt mareridt, da hendes gearskifter løb tør for batteri ved VM i Italien sidste efterår.

Den 25-årige FDJ-Nouvelle-rytter måtte ganske enkelt opgive kampen om VM-medaljer på grund af mekanikken, men det sker ikke søndag, når der køres linjeløb for kvinderne ved OL, lover landstræner Tayeb Braikia.

- Vi har lavet nogle foranstaltninger, så det kan ikke ske igen, fortæller han og uddyber, hvorfor han tør give den garanti.

- Vi evaluerede kort på det lige efter VM, og vi har lavet nogle procedurer i forhold til, hvad der skal se, siger han uden at kunne give en præcis forklaring på, hvordan det kunne ske.

De nye foranstaltninger går ud på, at man i stedet for at tjekke spændingen på batteriet som det sidste dagen inden løbet, nu gør det som det sidste om morgenen, inden cyklerne tages i brug.

- Der kan ske alle mulige forskellige mekaniske problemer, og ting kan fejle. Men vi er helt sikre på, at batteriet er fit for fight, når vi starter løbet om et par dage.

Artiklen fortsætter under billedet..

Cecilie Uttrup rullede i mål som nummer otte, efter hendes gearskifter stod af. Foto: Tariq Mikkel Khan

Oppe mod hollandsk overmagt

Cecilie Uttrup får heller ikke brug for yderligere forhindringer, for som sædvanlig stiller det hollandske landshold med en perlerække af stjerner, som nærmest ikke er til at slå.

Alligevel glæder hun sig til at gøre et forsøg på den 137 kilometer lange rute. De små 2700 højdemeter skræmmer næppe Uttrup, der har sine forcer i bjergene.

- Det er en kæmpe oplevelse at få lov at komme med til OL. Det er jo noget, man har glædet sig til, siden man var en lille pige. Det er en kæmpe oplevelse at være her, siger hun om sit første besøg i Japan.

Hun styrtede og udgik tidligt fra den nyligt overstået Giro d'Italia Donne, men er fuldstændig klar til at udgøre halvdelen af det danske hold, som også tæller Emma Norsgaard.

- Jeg har det godt. Vi er fit for fight. Jeg har fået en masse behandling hos Team Danmark, så jeg er klar. Der har været god tid til at restituere, siger Cecilie Uttrup.

Kvindernes linjeløb køres søndag morgen fra klokken 06.00 dansk tid.