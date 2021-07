Ekstreme forhold: Forlader banen i kørestol

Heden i Tokyo er hård disse dage, hvor OL løber af stablen, med temperaturer over 30 grader.

Det har onsdag påvirket flere af tennisspillerne, hvor spanske Paula Bardosa efter 45 minutter måtte udgå af kvartfinalen. Spanieren blev eskorteret af banen i rullestol, efter hun fik et hedeslag.

Paula Bardosas exit betyder, at Tjekkiske Marketa Vondrousova er videre til semifinalerne. Samtidig har den spanske tennisspiller også været nødt til at trække sig fra mixed double.

Se klippet, hvor Paula Bardosa bliver eskorteret væk ovenover...

Men Paula Bardosa var ikke den eneste, der var påvirket af varmen på tennisbanerne.

- Det kan være jeg dør

Russiske Daniil Medvedev spillede sig i kvartfinalerne efter en kamp på intet mindre end to og en halv time mod italienske Fabio Fogini, men det var med store problemer på grund af det varme vejr.

Under den lange kamp tog Medvedev flere medicinske timeouts, blev tilset af fysioterapeut, og dommeren måtte spørge, om han var i stand til at fortsætte kampen, det skriver TV 2 Norge.

Da han blev spurgt til, om han kunne fortsætte, lød svaret dramatisk: - Jeg kan afslutte kampen, men det kan godt være, jeg dør. Tager du ansvaret, hvis jeg dør?

Efter kampen indrømmede Daniil Medvedev også, at det under kampen havde sortnet for øjnene af ham.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for at mestre forholdene. Jeg var ved at falde om på banen, sagde han, da kampen var slut.

Arrangørerne har efter kritikken meddelt, at de vil flytte tenniskampene til senere på dagen fra på torsdag for at undgå varmen.

- For spillernes helbreds og velværes skyld og efter omfattende drøftelser ændrer ITF spilleplanen på grund af den stigende varme og luftfugtighed, som man i øjeblikket oplever i Tokyo, skriver ITF.

De første kampe er begyndt klokken 11 lokal tid, men de bliver fra torsdag rykket til klokken 15 lokal tid, så den værste varme kan undgås.