Ellevild Rindom: - Det er for vildt!

Hun var lykkelig og lettet!

Anne Marie-Rindom, har været igennem en stor følelsesladet rejse i sin Laser Radial-jolle, men da hun søndag eftermiddag lokal tid gik i land, var det som guldvinder.

Danmarks første ved legene i Tokyo.

- Jeg er fuldstændig oppe at køre. Det er for vildt. Det sker efter en femte dag, hvor alt går galt. At jeg holdt hovedet koldt hele vejen og blev ved med at kæmpe. Det er så vigtigt, sagde hun til Ekstra Bladet.

Hun havde netop haft en kort telefonsamtale – af den som man lige bliver nødt til at tage.

- De var kronprinsen, jeg lige snakkede med. Så det er jo casual! Ej, det er helt vildt fedt, at han følger med. Han elsker jo også sejlsport. Det er super at få sådan en kæmpe opbakning fra Danmark. Hold nu op, det er jo vildt!

Sejren i Laser Radial kom i land efter et sindsoprivende drama, hvor Rindom på 10. sejlads fredag smed en kæmpe del af sit forspring. Så meget, at føringen var ved at skifte side undervejs i den afgørende medaljesejlads.

Guldvinderen lagde heller ikke skjul på, at de sidste 48 timer havde været rædselsfulde.

- De har været helt forfærdelige. Jeg er så lettet nu. Jeg har aldrig haft så ondt i maven før. Det er så dejligt. Endelig!

Medaljesejladsen blev en gyser. Det begyndte godt for Rindom, men pludselig opstod der problemer.

- Efter starten var det rimelig nemt. Men så begyndte det at smuldre lidt under mig. Jeg tabte nærmest det hele ved første medvindsstykke. Og min bailer (systemet, der løbende får vand ud af jollen, red.) virkede ikke, fordi der var så meget søgræs i den.

- Og vi sejler normalt aldrig med så meget søgræs derude. Jeg føler, at så mange ting gik galt, men jeg blev ved med at kæmpe, og det lykkedes.

