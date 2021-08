Emma Aastrand og firerkajak skal i opsamlingsheat

Danmark skal ud i et opsamlingsheat for at nå videre til semifinalerne i 500-meter firerkajak ved OL i Tokyo.

Emma Aastrand Jørgensen og holdkammeraterne skulle i top to i deres indledende heat natten til fredag dansk tid for at nå semifinalerne, men kvartetten blev nummer fem.

Der er dog stadig fine muligheder for at nå semifinalerne.

Seks af otte både i opsamlingsheatet, der afvikles klokken 05.05, går nemlig videre til semifinalerne.

Danmark havde samlet set den ottendebedste tid i de indledende heats, og den præstation vil være god nok til en semifinale, hvis den bliver matchet i opsamlingsheatet.

I alt 12 nationer stillede til start i de indledende heats, og herfra skal først 10 semifinalister og siden 8 finalister findes.

Fænomenet Carrington videre

Videre til semifinalerne er indtil videre blandt andre den newzealandske båd med blandt andre kajakfænomenet Lisa Carrington, der allerede har vundet tre guldmedaljer ved dette OL.

Ungarn, der er både forsvarende olympiske mester og verdensmester på distancen, er også sikkert videre efter sejr i sit indledende heat.

Den danske båd består af den dobbelte OL-bronzevinder Emma Aastrand Jørgensen samt Sara Corfixen Milthers, Bolette Nyvang Iversen og Julie Frølund Funch.

Emma Aastrand Jørgensen vandt tidligere i denne uge bronze i både 200- og 500-meter enerkajak. Hun vandt desuden sølv til Danmark i 500-meter enerkajak ved OL i Rio i 2016.