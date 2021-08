Emma Aastrand tager OL-bronze i 200 meter enerkajak

Danmark har fået endnu en OL-medalje, og det takket være en kraftpræstation af Emma Aastrand Jørgensen.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid padlede den bomstærke lollik bronze hjem i 200 meter enerkajak med tiden 38,901 sekunder.

Det er hendes første OL-medalje i disciplinen, men anden gang hun tager metal med olympisk gravering. Ved Rio kæmpede kajak-stjernen sig til andenpladsen på 500 meter-distancen.

Aastrand forsøgte at række ud efter guldet på vandet ved det imponerende rostadion Sea Forest Waterway, men dertil var newzealandske Lisa Carrington og spanske Teresa Portela for stærke modstandere.

Mens Carrington hurtigt fik et forspring, var der nærmest dømt dødt løb blandt de næste. Danskeren fik en god start og lå hele tiden blandt de forreste og lignede ved første øjekast en sølvvinder, hvad arrangørerne da også dømte hende til som udgangspunkt.

Efter at have nærstuderet målfoto og tider blev det dog ændret til bronze, mens Portela fik sølv.

Carrington var storfavorit og havde sat en tyk streg under den status allerede i semifinalen ved at sætte olympisk rekord i 38,127 sekunder. I finalen var hun endnu hurtigere, og under en bagende sol vandt hun OL-guldet med tiden 38,120.sekunder.

Store forventninger

Aastrand gik ind til legene med dugfrisk EM-guld i bagagen på både 200- og 500 meter.

Det var bare to af mange årsager til, at hun var nævnt som et af de største danske medaljehåb i Tokyo.

Hun har været afslappet omkring det ydre pres og har udelukkende fokuseret på at gøre sit bedste på vandet.

Det fortalte Aastrand mandag, da hun første gang havde været i kajak-cockpittet under konkurrencerne ved OL.

- Jeg kan kun gøre mit bedste og ikke så meget andet: Jeg synes, jeg hviler i mig selv og tager ikke så meget ind af, hvad journalister og medier mener. I må jo sige og skrive, hvad I har lyst til. Jeg synes, jeg har de rigtige redskaber til at vige udenom og ikke gøre det til noget, der er værre, end det er.

På vandet denne tirsdag havde hun også de helt rigtige redskaber. Og nu har Aastrand selv skrevet sig i historiebøgerne.