Én dansker er med: - Det er helt vildt

Én atlet skal repræsentere Danmark, når de Paralympiske Vinterlege løber af stablen i Beijing i marts.

Sitskiløberen Adam Nybo stiller op i storslalom og favoritdisciplinen slalom.

Det oplyser Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er helt vildt. PL har altid været en drøm for mig. Det er det største i parasporten, og det er en helt vild følelse, at det er lykkedes at nå hertil, siger 21-årige Adam Nybo.

I sitski sidder Adam Nybo i et sæde, hvorpå en ski er monteret. Når han drøner ned ad pisten kan han navigere med to mindre ski, som er monteret på anordninger, som han holder med hænderne.

Han er lige nu er nummer 44 på verdensranglisten, og ved VM i Lillehammer i januar hentede han en 12.-plads i slalomdisciplinen.

Som etårig blev han ramt af ramt af sygdommen Transversel Myelitis, der har medført, at han i dag har nedsat funktion i benene, men det har altså ikke holdt ham fra at dyrke eliteidræt.

- Jeg elsker farten ved skiløb, og det var en stor befrielse, at jeg fik mulighed for at køre selv og klare mig selv. Vi købte en sitski med det samme, siger Nybo, der har kørt sitski i 14 år.

- Efterhånden har jeg også samlet en del erfaring og haft mulighed for at køre nogle sæsoner med atleter, der er rigtig gode.

- Det har givet mig meget, og jeg kan godt mærke, at jeg især har rykket mig en del på det tekniske, siger Adam Nybo.

Den danske sitskiløber sætter sammen med sit team kurs mod Beijing 28. februar. Vinter-PL bliver skudt i gang 4. marts og varer indtil 13. marts.

Siden vinter-PL første gang blev afviklet i 1976, har Danmark vundet seks medaljer. Den seneste kom, da Anne-Mette Bredahl vandt guld i langrend ved legene i Nagano i 1998.