En ny og krævende OL-disciplin

Vinterlegene foregår i Beijing, corona’en raser og den danske OL-delegation er rekordstor med mindst 60 atleter, der sammen med stab og ledere vil bringe den danske deltagelse op over hundrede.

Så Danmarks debuterende chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard, har måttet tillære sig en helt ny og krævende OL-disciplin: Logistik.

- Vi har brugt enormt meget tid på logistik, hvor vi plejer at bruge meget mere tid på at sikre de bedst mulige, sportslige rammer, siger han fem uger, før det går løs med åbningshøjtidelighed i den ’fuglerede’, der blev kendt under OL i 2008.

Herrerne på det danske curlinglandshold har lige som kvinderne kvalificeret sig til OL. Foto: Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Og med logistik mener han ikke mindst flytransport. Normalt ville en OL-samarbejdspartner som SAS flyve dagligt til den kinesiske hovedstad, men kommerciel flytrafik har ikke adgang til Kina i disse tider.

- Så det har været lidt af en udfordring at få alle afsted på det rigtige tidspunkt i forhold til ikke at gå på kompromis med tidsforskelle og konkurrencestart, forklarer den danske OL-boss.

- Nu har vi chartret nogle SAS-fly med plads til op mod 300 passager sammen med vores norske og svenske naboer, og vi sender det første afsted den 27. januar, det næste den 31.

- Men spørgsmålet har også været: Kan vi også få dem hjem igen, så de kan komme på arbejde igen og tilbage til deres ligaer. Nu har vi så to flyvninger ud og to datoer hjem på plads, siger Øhrgaard med tilfredshed i stemmen.

Det kvindelige ishockeylandshold skal først i ilden, og desuden har deres mandlige kolleger kvalificeret sig for første gang. Begge køn er med på curling-banen, mens to speedskatere har gjort sig OL-klar. Et par alpinister kan stadig nå at klare cuttet.

Den hidtidige rekord for antallet af danske atleter ved et vinter-OL blev sat i Vancouver i 2010, hvor 18 danske atleter konkurrerede.

Når de danske atleter er landet i Beijing, må de selvsagt underkaste sig dagens corona-virkelighed og strenge restriktioner.

- Det bliver meget ligesom i Tokyo, hvor IOC gjorde sig gode erfaringer, fortæller Øhrgaard.

- Og når vi spørger os selv, hvordan vi bedst muligt passer på vores atleter, så er det vel også fint nok med skrappe restriktioner.

Backen Matias Lassen, der her prøver at stoppe russeren Sergei Tolchinski under VM i maj, har sat kursen mod Beijing. Foto: Oksana Dzadan/Ritzau Scanpix

Han har sammen med sine kolleger i andre lande løbende været i dialog med IOC og et internationalt fagpanel.

- Det bliver ekstremt restriktivt, men heldigvis er atleter jo meget disciplinerede. De vil gå ekstremt langt for at komme i konkurrence, siger han.

- Selvfølgelig er de kede af, at de ikke kan gå ud i byen som et afbræk, men dem må de så finde andre steder. For eksempel ved at tage ud og se andre OL-konkurrencer.

Alle atleter vil opholde sig i samme boble, men skal så ikke have noget at gøre med folk udenfor den. Et hurtigt aftensmut i 7 Eleven er no go.

- I OL-byen har vi vores egne lejligheder på vores egne etager, men vi bliver jo blandet sammen med alle andre sportsfolk og ledere i kantinen og under transport, forklarer Øhrgaard, der med sportschefer og andre har måttet gå lidt på akkord:

- Vi har jo ikke kunnet komme derud og inspicere faciliteterne, som man plejer, så på den måde mangler vi lidt tryghed i staben. Men kineserne har nu været ekstremt dygtige til at lægge det hele op i billeder, og vi skal nok være klar.

Mikkel Sansone Øhrgaard. Foto: DIF

OL-chefen vil lade andre om at udtale sig om den danske tilgang til Kinas omgang med menneskerettigheder.

- Men i forhold til atleterne har vi haft et godt samarbejde med Amnesty International. Det har handlet om at klæde dem på til det land, de skal besøge, så de ikke bliver overraskede – heller ikke af pressen.