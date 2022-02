Endelig kom den: Danmarks første sejr

Det danske herrelandshold i curling har fået slettet det kedelige nul i kolonnen med sejre i gruppespillet ved vinter-OL i Beijing.

Mandag formiddag vandt Danmark med 6-5 over Norge, efter at kampen måtte afgøres i en ekstra ende.

Highlights: Første sejr til de danske curlingherrer efter et dramatisk opgør mod Norge.

Her var skipper Mikkel Krause iskold, da han skulle sætte den sidste sten, hvor han sendte en norsk sten ud af huset, mens han placerede sin egen tættest på centrum.

Dermed har alle ti hold i turneringen nu prøvet at vinde en kamp, og nu kan danskerne forsøge at klatre op i grundspillets tabel.

Danskerne flirtede tidligt med sejren mod Norge, og det så lovende ud, da Danmark 'stjal' et point i femte ende og bragte sig foran med 3-1.

Nordmændene svarede dog omgående tilbage ved at score to point i sjette ende, og derefter var der lagt op til en tæt afgørelse.

Den taktiske stillingskrig fortsatte helt til det sidste.

Ved sidste sten i tiende ende kunne Norge vælge og satse på en tripeltakeout. Lykkedes den, ville nordmændene vinde kampen, mislykkedes den, ville Danmark sandsynligvis vinde. Nordmændene valgte dog at gå efter at tage et sikkert point og fremtvinge en ekstra ende.

Her havde Danmark stor fordel af at have sidste sten. Men inden Mikkel Krause fik sendt den afsted, tog danskerne en timeout, fordi de var utilfredse med stenen, hvor håndtaget ifølge danskerne sad løst.

Det hele ordnede sig, og Krause fik sendt en perfekt sten afsted, så den danske delegation kunne juble.