Endnu en OL-chef trækker sig efter nedsættende bemærkning

Arrangørerne af OL i Tokyo skal på jagt efter en ny person, der kan stå i spidsen for at arrangere legenes åbnings- og afslutningsceremoni.

Hiroshi Sasaki, der indtil torsdag japansk tid var OL's kreative chef, har således trukket sig. Det skriver både AFP og Reuters.

Årsagen er, at han er kommet med nedsættende bemærkninger rettet mod den japanske entertainer Naomi Watanabe.

Hiroshi Sasaki har selv erkendt, at han i en gruppechat havde foreslået, at Watanabe kunne spille en rolle som 'Olympig' (olympisk gris).

- Der var et meget upassende udtryk i min idé og udtalelse, siger Sasaki i en udtalelse ifølge Reuters.

- Jeg undskylder meget over for hende og dem, der er blevet stødt over den slags.

Det var angiveligt Sasaki selv, der fortalte præsidenten for den japanske OL-organisationskomité, Seiko Hashimoto, om, at han træder tilbage.

Beslutningen ventes uddybet på et pressemøde senere torsdag.

Hiroshi Sasaki er den anden OL-chef, der må trække sig efter nedsættende bemærkninger rettet mod kvinder.

For nylig trak Yoshiro Mori sig fra rollen som OL's øverste chef efter at have sagt, at kvinderne i den komité, der arrangerer legene, snakkede for meget.

Skandalerne har fundet sted, mens arrangørerne kæmper med udbredt skepsis i offentligheden i Japan over for legene næste år.

Ifølge nyhedsbureauet AFP ventes næste uge en beslutning om, hvorvidt udenlandske fans kan få lov at sidde på tilskuerrækkerne.

Arrangørerne har insisteret på, at OL fortsat kan afvikles forsvarligt og har blandt andet udgivet en række retningslinjer, som skal modvirke virusspredning.

