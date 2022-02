Endnu en skiløber kollapser ved OL i Beijing

På tredje omgang af kvindernes 4x6 kilometer skiathlon faldt den 30-årige Irene Cadurisch fra Schweiz og kollapser på dramatisk vis.

Hun fik hurtigt lægehjælp og blev efterfølgende bragt til hospitalet. Cadurisch var tydeligt berørt af situationen, men skulle være okay efter omstændighederne.

Hendes tilstand er fortsat stabil, og lægerne kunne da også komme i kontakt med Cadurisch eftefølgende.

Kollapset skyldes efter sigende kredsløbsproblemer. Cadurischs kollaps betød desværre, at de schweiziske kvinder i skiskydning måtte udgå af staffeten.

Kvindernes stafet var den eneste optræden for Irene Cadurisch ved OL i Beijing og sidste optræden for holdkammeraten Selina Gasperin. Beijing er nemlig hendes sidste OL i karrieren.

Omstændighederne er da også ekstremt hårde på Zhangijakou, som er stedet, hvor skiløbene finder sted ved OL i Beijing. Temperaturen ligger omkring 20 minusgrader.

Sverige endte med at løbe med guldet i konkurrencen.

Cadurisch køres til hospitalet. Foto: Reuters/Kim Hong-Ji

Det er ikke første gang

Der har allerede været et lignende tilfælde ved De Olympiske Lege i Beijing.

Den norske skiløber Ingrid Landmark Tandrevold kollapsede på en lignende måde i kvindernes jagtstart på ti kilometer.

Den 25-årige Tandrevold har udtalt, at hun undersøges for hjerteflimmer, som kan være årsagen til, at hun kollapser under løb. Kollapset fik den konsekvens for Ingrid, at hun af helbredsmæssige årsager ikke får lov til at deltage i flere konkurrencer ved OL.

Beslutningen blev truffet i selskab med den norske landsholdslæge.