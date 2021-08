Er det OL’s klammeste hold?

Det tog lidt ekstra tid at få rengjort et fly fra Japan Airlines, efter det australske rugbyhold havde været ombord

Det er ikke til at sige, om de var glade for at skulle hjem – eller bitre over at forlade den olympiske turnering i utide.

Men faktum er, at det australske rugby-hold rejste fra Tokyo med kurs mod Australien 30. juli efter at have fået på munden af Fiji i kvartfinalen et par dage forinden.

Med 19-0-lussingen stadig siddende syngende i kinden satte de sig ombord på flyet fra Japan Airlines. Og de havde øl med. Øl og alkohol.

Og så gik de ellers i gang.

I løbet af de næste timer oplevede de ansatte en opførsel fra passagerne, de sjældent har set magen til.

Det skriver flere australske og internationale medier - heriblandt Herald Sun, nyhedsbureauet Reuters og Sky Sports.

Der var sang og dans. Der var alkohol og upassende opførsel. Og så var der bræk. Opkast her og der, så det har været en større omgang at få det hele fjernet. Angiveligt forsøgte australierne også at få fat i mere alkohol, men det fik de ansatte stoppet.

'Overdrevne mængder alkohol'

Selvfølgelig stoppede det ikke der.

Japan Airlines er stiktossede. Lige fra praktikanten og op til den administrerende direktør. Og de har klaget til den australske olympiske komité og det australske rugbyforbund. Med rette.

Rugbyforbundet, Rugby Australia, har bekræftet, at visse passagerer ’drak overdrevne mængder af alkohol’, mens de opførte sig upassende overfor ansatte og andre passagerer.

Forbundet noterer sig også, at de ikke har set beviser på, at der skal være interiør, der rent faktisk har lidt overlast, men at det selvfølgelig får konsekvenser.

- Alle ombordværende spillere har fået en reprimande for deres opførsel, hedder det i en pressemeddelelse fra forbundet.

'Who cares'

Uha, en reprimande. Men der er mere:

- De har også officielt fået at vide, at det tjener som en advarsel for fremtidig opførsel, skriver forbundet.

Og så skal nogle af de implicerede igennem et program, der blandt andet omfatter rådgivning om indtagelse af alkohol…

I alt var der 49 OL-deltagere og delegerede på flyet. Heriblandt ti rugbyspillere.

To spillere er af avisen Herald Sun blevet interviewet – anonymt.

- Folk må gerne blive syge, det er det, de der opkastposer er til for, siger den ene.

- Hvis nogen var syge, ville det ikke være første gang. Who cares?

- Hvem bekymrer sig om, hvem der brækkede sig? Det er jo ikke tredje verdenskrig…

De australske kvinder røg i øvrigt også ud af OL i kvartfinalen efter nederlag til Fiji. De opførte sig anderledes pænt efterfølgende.