Får Putin på besøg til OL-åbning

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og politiske ledere fra Mellemøsten vil deltage i åbningen af vinter-OL i Beijing.

Mens flere vestlige lande deriblandt Danmark på politisk niveau har valgt at blive væk fra legene i Kina, vil i alt 20 udenlandske gæster deltage i en banket med præsident Xi Jinping.

Det fremgår af en liste, som den statslige tv-station, CCTV, fredag har offentliggjort.

Blandt deltagerne er Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, og Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Thailands prinsesse, Maha Chakri Sirindhorn, prins Albert fra Monaco samt præsidenterne fra Polen og Serbien har også meldt deres ankomst.

Vladimir Putin meldte allerede sidste år ud, at han agtede at være til stede til åbningen 4. februar, og Ruslands præsident står fortsat på fredagens opdaterede gæsteliste.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fortalte for to uger siden, at man fra dansk side er bekymret over menneskerettighedssituation i Kina, og derfor bliver han væk.

Storbritannien, USA, Canada og Australien har ligesom Danmark valgt at boykotte legene i Kina på politisk niveau.

Vinter-OL foregår i Kinas hovedstad fra 4. til 20. februar.