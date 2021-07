Fanebærer landede i sin seng lidt i fire om natten

Sejleren Jonas Warrer var den ene af Danmarks to fanebærere ved indmarchen under åbningsceremonien ved OL i Tokyo.

Den erfarne sejler, der er med til sit tredje OL og vandt guld i Beijing i 2008, havde dog lidt vanskeligheder med at komme væk fra det olympiske stadion i Japans hovedstad.

- Der var problemer med at finde en taxi hjemad, men det lykkedes til sidst, siger Warrer.

Den 41-årige sejler var først hjemme på sit hotel klokken halv fire om natten.

Han fortryder dog ikke sin beslutning om at deltage i åbningen, der blev afholdt uden tilskuere på grund af coronasituationen i Tokyo.

- Der manglede lige 60.000 mennesker. Bortset fra det, så var det fedt.

- Jeg er af den skole, at det er rigtig godt at få hovedet væk og tænke på noget andet, end at man skal ud i en konkurrence.

- Jeg tror, at det er vigtigt for det mentale, siger Jonas Warrer.

Blot 22 af de i alt 111 danske OL-deltagere var med ved indmarchen, hvor hækkeløberen Sara Slott Petersen var den anden danske fanebærer.

Ved dette OL stiller Jonas Warrer op i 49er-klassen samen med 22-årige Jakob Precht, og drømmen er at ende på medaljepodiet.

- Min følelse er, at hvis vi sejler det, vi ved, at vi kan, så vinder vi også en medalje. Sådan har vi det, siger Warrer.

Tilbage i 2008 vandt han OL-guld i Beijing sammen med Martin Kirketerp. For fem år siden i Rio sluttede han lige uden for medaljepodiet på en fjerdeplads sammen med Christian Peter Lübeck.