Far og datter brød grædende sammen

Det var norske Therese Johaug, der stjal opmærksomheden, da der blev uddelt OL-medaljer i skiathlon lørdag.

Hun sluttede på podiets højeste trin efter 15 kilometers benhård konkurrence og tog guldet med hjem. Men ved siden af hende stod en ellevild østriger med en bronzemedalje om halsen.

Teresa Stadlobers tredjeplads betød alverden. Af en helt særlig årsag.

For fire år siden og i Johaugs fravær - i Pyeongchang - var hun på vej mod en medalje. Men så gik det galt. To gange faktisk. Det endte uden metal, og en grådkvalt Stadlober krydsede målstregen.

Men fire år senere var tårerne altså et udtryk for noget helt andet.

- Det er meget følelsesladet for mig. Jeg har arbejdet så længe for det. Min drøm har altid været at tage en medalje i så svær en disciplin. Jeg er glad. Det er utroligt, og jeg kan ikke beskrive det, fortalte hun til norsk TV 2 efter tredjepladsen.

De tre vindere. Norske Therese Johaug fik guld, russiske Natalia Nepryaeva fik sølv og østrigske Teresa Stadlober fik bronze. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix.

Faderen vidnede nedturen på tæt hold

Dengang i 2018 var det Teresa Stadlobers far, Alois Stadlober, der kommenterede sin datters nedtur på østrigsk tv.

Derfor var det en eksplosion af følelser, der væltede op i ham, da han ved dette vinter-OL kunne bevidne hendes triumf. I tårer omfavnede de hinanden efter løbet.

- Vi gav hinanden et kram, men vi snakkede ikke sammen, for vi græd så meget. Jeg er nødt til at se løbet for at se, hvad han sagde. Det var også meget følelsesladet for ham, fortalte hun.

Alois Stadlober er selv en tidligere langrendsstjerne.

Therese Johaugs guldmedalje var den første ved årets vinterlege.