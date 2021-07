Favorit styrtede og udgik i mountainbikeløb

Et tidligt styrt blev dyrt for det hollandske cykelfænomen Mathieu van der Poel ved OL's mountainbikeløb på herresiden.

Efter lidt mere end ni minutters kørsel af mandagens løb i Tokyo styrtede medaljefavoritten efter et hop på den teknisk krævende bane.

Hollænderen så hårdt medtaget ud, men kom op på cyklen igen og trampede løs i pedalerne. Han nåede dog aldrig tæt på de forreste igen, og efter en times kørsel udgik han.

Mathieu van der Poel er også kendt for sine store bedrifter på landevejen, men i 2021 har han satset benhårdt på at få en OL-medalje i Tokyo i mountainbike.

Læs også: Forladte og faldefærdige OL-ruiner over hele verden

Det var den primære årsag til, at han tidligere i juli valgte at udgå af Tour de France inden 9. etape, efter at have kørt seks etaper iklædt løbets gule førertrøje.

Mountainbikeløbets danske deltager, Sebastian Fini Carstensen, var ikke i nærheden af at blande sig i kampen om olympisk metal.

Den 26-årige sjællænder sled sig i mål som nummer 22. Sebastian Fini var mere end fem minutter langsommere end løbets vinder, briten Thoms Pidcock.

Læs også: Jesper Hansen vinder dansk OL-sølv

Schweizeren Mathias Flückiger snuppede sølvet, mens bronzen gik til spanieren David Valero Serrano.