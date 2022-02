Favorit tager OL-guld i skihop

Ryoyu Kobayashi er bogstaveligt talt flyvende for tiden.

Den japanske skihopper vandt for nylig den traditionsrige firebakketurnering, og søndag levede han op til de store forventninger, der har været til ham op til vinter-OL, da han tog guld på normal bakke i overlegen stil.

Kobayashi vandt foran østrigske Manuel Fettner og polske Dawid Kubacki. Det er den 25-årige japaners første individuelle medalje ved et OL eller VM.

Allerede på sit første hop viste Kobayashi, at han skulle tages meget seriøst i guldkampen. Med et hop, der gav 145,4 point, lagde han sig klart i spidsen.

Det stærke udlæg gjorde, at Kobayashi kunne tage det lidt mere med ro ved sit andet og sidste hop. Her bød Manuel Fettner sig til i kampen om guldet, men Kobayashi triumferede uden problemer, da han som den sidste på bakken lavede et hop, der gav 129,6 point.

Dawid Kubacki, som fik bronze, vandt i 2019 VM-guld på normal bakke. Han har desuden en OL-bronze fra 2018 i herrernes holdkonkurrence.

Næste lørdag skal verdens bedste mandlige skihoppere igen i aktion ved OL. Her skal der konkurreres på stor bakke.

Kvinderne kæmpede lørdag om OL-medaljer. Her vandt slovenske Ursa Bogataj guld foran tyske Katharina Althaus og Nika Kriznar, der også er fra Slovenien.

Konkurrencen for mixedhold finder sted mandag, mens herrernes holdkonkurrence afgøres næste mandag 14. februar.