Feber og infektion ramte dansk OL-hest i Tokyo

Tirsdag skal Andreas Schou og hesten Dark de Luxe i aktion i ridespringning ved OL, men sidstnævnte fik ikke den bedste optakt ved ankomsten til Tokyo.

Den blev syg af den lange flytur til Japan.

- Flyveren gik over Doha, hvor der skulle tankes, så hesten stod op under rejsen i mere end et døgn, så den landede med høje infektionstal og høj feber, så jeg var da lidt trykket, fortæller Andreas Schou.

- Men den fik antibiotika og god pleje af dyrlægerne, og nu er den tilbage på normale værdier og er helt fit igen. Så jeg har igen en god fornemmelse.

Han er imponeret over forholdene, som ridebanespringerne er blevet mødt med i Tokyo.

- Faciliteterne er helt unikke. Det er de bedste, vi har oplevet. Her er helt fantastisk for hestene.

- Det er ikke bare et stort stadion og en flot bane, også alt omkring er perfekt med baner med meget plads, galopbane, græsbane og de fineste stalde, lyder det begejstret fra den 34-årige Schou.

På forhånd har der været snakket meget om varmen i den japanske hovedstad, men det har slet ikke været et tema efter ankomsten.

- Vi har redet i varme før, men OL er noget helt andet for os og en stor mulighed for at lave et stort resultat, så der har da været snak om varmen og luftfugtigheden i forhold til hestene.

- Men konkurrencerne er lagt sent på dagen, og der er aircondition, så hestene kan stå tempereret, så varmen har slet ikke været en spiller. Alt er optimalt.

75 stiller op i den individuelle konkurrence tirsdag, der begynder klokken 12 dansk tid. 30 af dem går videre til onsdagens finale.

- I første omgang er målet at nå top-30, og så må vi sætte et nyt mål for finalen. Vi er selvfølgelig oppe mod store ridenationer, men i vores sport handler det meget om at ramme dagen.

- Vi har leveret godt i hele sæsonen, og jeg har rutine med fra flere EM og VM, så vi håber at kunne ramme dagen, siger Andreas Schou.