Finner vinder tæt dyst mod Slovakiet og booker finaleplads

Finlands ishockeyherrer kan på søndag sikre sig den første olympiske titel efter to mislykkede forsøg.

For tredje gang i historien spillede finnerne sig fredag ved legene i Beijing i finalen ved et vinter-OL efter en 2-0-sejr over Slovakiet.

Det var en særdeles tæt affære med spænding helt frem til det sidste minut, hvor Finlands Harri Pesonen afgjorde sagen, da han sendte pucken ned i et tomt slovakisk mål med 39 sekunder igen.

I første periode havde Sakari Manninen bragt finnerne foran med 1-0.

Selv om Finland var favorit, så gav Slovakiet god modstand, og faktisk vandt slovakkerne skudstatistikken med 28-27.

I finalen venter enten Sverige eller Rusland, der mødes i den anden semifinale.

Finland har to gange tidligere vundet sølv ved vinter-OL. Det var i 1988 og 2006, og fire gange er det endt med bronze.

I holdets seneste finale i 2006 tabte finnerne med 2-3 til Sverige.