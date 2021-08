Flere spillere ramte bunden

DE DANSKE KARAKTERER: I en ualmindelig sløj kamp mod Sverige bliver der for første gang ved OL uddelt dumpekarakter

Efter fire sejre på stribe faldt et uinspireret dansk landshold mod Sverige, der ville mere i begge ender af banen. Nederlaget på 33-30 får dog ingen konsekvenser for Danmark. Pladsen i kvartfinalen tirsdag var sikret på forhånd. Her bliver modstanderen Norge.

Niklas Landin 2

Skulle have været sparet, og han virkede da heller ikke klar. Blot fem redninger blev det til. Fik heller ikke råbt sit forsvar op.

Kevin Møller 1

Meningen var, at han skulle stå hele kampen, men han fik ikke fat i noget, og så måtte Niklas Landin alligevel i aktion.

Magnus Landin 3

Fik ikke grebet bolden på sin første mulighed, men løftede sig og scorede derefter tre på tre. Var udfordret defensivt.

Emil Jakobsen 3

Lidt for mange afbrændere i den svage danske første halvleg. Men har han modet til at fortsætte med at afslutte.

Magnus Saugstrup 2

Kan slet ikke ramme niveauet fra januars VM. Ubeslutsom i forsvaret og med en alt for stor fejlprocent i angrebet.

Lasse Svan UB

Så hele kampen fra bænken.

Henrik Møllgaard 2

Hans dårligste kamp i årevis. Fik aldrig fat i forsvaret og virkede både forvirret og rundtosset. Defensiven blev aldrig afstemt.

Mads Mensah 2

Den normalt så stærke forsvarsspiller blev overløbet af svenskerne gang på gang. Fik slet ikke tacklet ned.

Henrik Toft 3

Var med i rækken af spillere, der brændte på de svenske keepere. Havde også vanskeligheder i forsvaret.

Mikkel Hansen 2

Fumlede gevaldigt i det danske overtalspil og brændte to straffe, hvor han skød det samme sted begge gange.

Morten Olsen 3

Fik rollen som styrmand i det danske syv mod seks spil, men det kom aldrig til at fungere, fordi der blev brændt for meget.

Johan Hansen 3

Overtog rollen som straffekastskytte og var her sikkerheden selv. Havde dog to afbrændere fra fløjen.

Lasse Andersson UB

Sad over igen med en skade. Var stærkt savnet i forsvaret.

Jacob Holm 3

Som hos de øvrige bagspillere var der for mange afbrændere, blandt andet for helt frit mål.

Mathias Gidsel 4

Han er ikke bedst i syv mod sekspillet, hvor der er for lidt tempo i spillet. Fandt sig selv, da Danmark gik over til seks mod seks.

Simon Hald UB

Sad over til dagens kamp.

Nikolaj Jacobsen 2

Han havde slet ikke fået sat sit hold op. Der manglede indstilling og energi. Holdt for længe fast i det tempodræbende syv mod seks-spil.