Følelsesladet hyldest: Fuglsang takker vennerne

Fuglsang forsøgte at køre fra favoritterne

Jakob Fuglsang sender store roser i retning af sine danske holdkammerater efter et følelsesladet OL-punktum

Jakob Fuglsang måtte tage til takke med 12. pladsen ved OL-landevejsløbet efter en frygtelig optakt, der nær havde ført til et afbud.

Det ændrer dog ikke på, at De Olympiske Lege altid vil være noget særligt for den danske stjerne, der havde udset sig de 234 kilometers brutale bjergridt til at være årets sportslige højdepunkt.

Han har eventyrlige minder fra Rio, hvor sølvet i 2016 blev sikret på dramatisk vis, og selv om chancerne for en ny medalje forsvandt i horisonten på Fuji-racerbanen fem år senere, har oplevelsen ved dette pandemi-plagede OL alligevel prentet sig fast.

- Det er helt sikkert noget specielt. I forhold til mange andre sportsgrene har vi været heldige med, at der var masser af tilskuere. Det har været superfedt at køre, siger Fuglsang.

Jakob Fuglsang var tæt på OL-afbud grundet sygdom, men kæmpede sig igennem og kørte i mål på en 12. plads. Foto: Tim De Waele/Ritzau Scanpix

Æren for den positive oplevelse tilskriver han i høj grad sine tre holdkammerater, Christopher Juul-Jensen, Kasper Asgreen og Michael Valgren.

Danskertrioen lagde et enormt stykke arbejde for dagen, så Fuglsang kunne få lov til at spille en rolle i kampen mod de andre favoritter, da afgørelsen nærmede sig.

En større frontgruppe kørte på kryds og tværs til sidst – og Fuglsang lancerede også selv et angreb på guldet.

- Det var et godt cykelløb, og drengene gjorde et superarbejde. Nogle af jer (journalister, red.) spurgte, om de overhovedet troede på mig. Det gjorde de, og de bakkede mig 100 procent op. Jeg er superglad for deres tiltro til mig, fortæller Fuglsang.

OL-landevejsløbet blev vundet af Richard Carapaz, mens Wout van Aert og Tour-triumfatoren Tadej Pogacar fuldendte podiet som nummer to og tre.