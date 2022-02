Før OL i Beijing: Siger nej til ny medalje

En OL-medalje er for de få sportsudøvere, der vinder dem, et kært eje for resten af livet - og beviset på, at op til årtiers træning og forberedelse var sliddet værd.

Derfor er der al mulig grund til at håbe, at Den Internationale Olympiske Komite (IOC ) har fundet en bedre medaljeleverandør til vinter-OL i Beijing.

I hvert fald er medaljerne fra OL i Rio i 2016 lavet i en utrolig dårlig kvalitet.

Det afslører Sara Slotts sølv.

Sara Slotts OL-medalje fra 2016 fremstår godt brugt. Foto: Ernst Van Norde

Ekstra Bladet så hækkeløberens medaljer fra 2016 i forbindelse med udnævnelsen til Hall Of Fame for et par uger siden.

Mens EM-guldet, som danskeren vandt i 400 meter hækkeløb op til OL i 2016, skinner og fremstår uden ridser, så er sølvet fra Rio meget ramponeret.

- Den er så smadret, siger Sara Slott til Ekstra Bladet.

- Hvorfor ser den sådan ud?

- Dels er jeg ikke så knyttet til ting, og de har ikke lavet en ordentlig belægning på OL-medaljen. Jeg har behandlet de to medaljer ens, og der er virkelig forskel på, hvor grimme de er.

Sara Slott blev udnævnt som Hall Of Fame-medlem i januar. Foto: Ernst Van Norde

- Der er nogle, der har medaljerne i fine kasser, men sådan er jeg ikke.

- Da min søn var mindre, havde han den rundt om halsen på en bamse, indtil jeg opdagede, hvordan den så ud.

- Jeg har været ude i ekstremt mange skoleklasser, og den er bare gået rundt blandt eleverne. De har taget den på og taget billeder med den. Det giver også en værdi for mig.

- Den har levet et liv, og det er okay. Det kan godt være, at jeg bliver lidt ærgerlig, når den begynder at ruste og ser rædsom ud, siger Sara Slott, der afsluttede sin karriere ved OL i Tokyo i sommer.

EM-guldet fra samme år har ikke en ridse. Foto: Ernst Van Norde

Danskeren er langt fra den eneste medaljetager fra Rio, der sidder tilbage med et godt brugt stykke metal.

- Der er mange, som har passet godt på deres medaljer, hvor deres også ser sådan ud, siger Danmarks seneste Hall Of Fame-medlem.

IOC har tilbudt at bytte medaljen.

- Jeg havde egentlig sagt ja, for jeg havde forstået, at jeg sendte min medalje ind, og så ville de skrælle den yderste belægning af og lægge en ny på.

- Jeg nåede heldigvis lige at spørge en ekstra gang inden, om de kunne garantere, at det var præcis denne her medalje, jeg fik tilbage.

- Det ville det ikke være. De ville sende en ny med samme indgravering. Men det ville ikke være den her, siger hun og knuger den tunge medalje i hånden.

- Det skal jeg ikke bede om. Det her er min medalje, slår hun fast.

Medaljen fra Rio er unik, da disciplinen er indgraveret. Foto: Ernst Van Norde

I de kommende uger skal der uddeles 109 medaljesæt under vinter-OL - forhåbentlig kan de holde stand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fejrede OL-sølv med slatten pizza

Da sølvet kom i hus i Rio, endte natten uden den store festivitas og solopgang fra Copacabana.

For det første var OL-finalen først 20 minutter inde i det nye døgn.

- Det var kutymen ved det OL, at man ikke løb æresrunde. Det var der ingen, der skulle tage fra mig. Men jeg følte mig da lidt tosset, da jeg var den eneste, siger Sara Slott.

Ved OL i Rio løb Sara Slott sit livs løb og hentede som den første danske kvinde en medalje i en løbedisciplin. Foto: Gregers Thcho

Derefter var der en kort tur gennem mediemøllen inden dopingprøven.

- Man er bare super dehydreret op til en konkurrence. Jeg kunne ikke og sad halvanden time sammen med to andre medaljetagere, siger hun.

- Min træner og jeg kom hjem til OL-byen – vi var der klokken 4-4.30 – og det regnede. Vi trådte ind i en by, der bare sover.

- Jeg mindes, at vi gik over i madsalen – og fik et par slatne pizzaslices, og så gik vi hjem, siger hun.