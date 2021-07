Første coronatilfælde i OL-byen

Det første covid-19-tilfælde i OL-byen i Tokyo i Japan er lørdag blevet bekræftet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, seks dage inden at legene begynder.

Den smittede er en person, som er rejst ind i Japan og tager del i arbejdet med at organisere OL, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Der var en person i OL-byen, siger Masa Takaya, der er talsmand for OL-organisationskomitéen, ved et pressemøde.

- Det er det første tilfælde i OL-byen, som er blevet indberettet under screeningtestene, fortsætter Takaya.

Nationaliteten på den smittede oplyses ikke af hensyn til personens privatliv.

Der er indført omfattende karantæneregler og coronarestriktioner i forbindelse med legene. Blandt andet bliver OL stort set uden tilskuere.

Præsidenten for organisationskomitéen, Seiko Hashimoto, forsikrer, at man vil handle resolut, hvis det ene tilfælde fører til flere smittede.

- Vi gør alt for at undgå smitteudbrud. Hvis der opstår spredning, vil vi sikre, at vi har en plan for, hvordan vi handler, siger Hashimoto.

Den smittede er blevet transporteret væk fra OL-byen, hvor der skal bo tusindvis af atleter og folk, som er med til at arrangere legene.

Arrangørerne melder, at personen befinder sig på et hotel og skal være 14 dage i karantæne.

Atleterne begyndte at tjekke ind i OL-byen tirsdag i denne uge, og Seiko Hashimoto anerkender, at det kan vække bekymring hos atleter, der er på vej til Japan.

- De er formentlig meget bekymrede, og det forstår jeg godt. Det er derfor, vi skal have fuld gennemsigtighed, siger Hashimoto, som forsikrer, at man ikke vil skjule smittetilfælde.

I Japan er flere atleter og andre personer med tilknytning til OL allerede blevet testet positive op til legene ifølge mediet Inside The Games. Men ingen af smittetilfældene har hidtil befundet sig i OL-byen.

En del i Japan har været skeptiske over for afviklingen af OL, da landet fortsat kæmper med at få coronasmittetallene under kontrol.

OL i Tokyo er blevet udskudt fra 2020 til i år på grund af coronapandemien.