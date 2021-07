Første dansker åbner med OL-succes

Roeren Sverri Nielsen er sikkert videre til kvartfinalerne i singlesculler ved OL, efter at det danske medaljehåb snuppede en sikker førsteplads i det indledende heat 3 natten til fredag dansk tid.

På anlægget Sea Forest Waterway i Tokyo fik den 27-årige dansk-færing ellers en lidt langsom start på de 2000 meter, men ved anden mellemtid efter 1000 meter havde han lagt sig solidt i front.

Det var på forhånd ventet, at europamesteren fra 2020 ville ro sig sikkert videre til kvartfinalen, og Sverri Nielsen førte da også komfortabelt resten af løbet.

Han får i kvartfinalen selskab af italienske Gennaro Alberto di Mauro og Vladislav Yakovlev fra Kasakhstan, der også gik videre blandt de tre bedste i nattens heat.

- Jeg synes, det gik meget fint. Jeg havde snakket med min træner om at komme godt fra start. Det er ikke altid så let her i første heat. Men jeg synes, det lykkedes fint, siger Sverri Nielsen.

- Jeg havde måske håbet på, at jeg kunne trække fra italieneren lidt før, men vi ved, at han er stærk og godt kan ro, så at det først skete efter godt 1000 meter er fint nok.

- Jeg ventede lidt på, at han skulle gå kold, og det gjorde han heldigvis, siger OL-debutanten.

Sverri Nielsen tilføjer, at han har en god fornemmelse omkring legene i Tokyo efter det indledende heat.

- Det er lidt tidligt at kalde den, men ud fra de tider, jeg har set indtil videre og dagens løb, synes jeg, at jeg ligger meget godt til.

- Vi er tidligt inde i OL, og meget kan ske, men det var en god start, og jeg glæder mig til næste løb, hvor der måske er lidt mere konkurrence, siger han.

De sidste to roere i danskerens heat var Alhussein Ghambour fra Libanon og Peter Purcell-Gilpin fra Zimbabwe.

Mændenes kvartfinaler i singlesculler afvikles natten til mandag 26. juli dansk tid.

Sverri Nielsen var den første danske atlet til at være i konkurrence ved OL i Tokyo, der officielt begynder fredag med åbningsceremonien.