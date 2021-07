Første dansker i 93 år: Kæmpe bedrift

Det er formentlig kun et fåtal af dem, der læser med her, som var i live, dengang Danmark senest var repræsenteret i 100 meter-disciplinen under OL.

I 1928 stillede Leo Jørgensen op på den ikoniske distance. 93 år senere gør Kojo Musah det samme.

Han er i færd med de sidste forberedelser inden sin olympiske debut, men var heldigvis ikke i fart, da Ekstra Bladet møder ham i atleternes by.

- Lige da jeg fandt ud af, at det var så lang tid siden, gjorde det mig stolt. Ligesom det tændte en ild i forhold til at kæmpe videre. Men jo længere tid, der er gået, jo mindre tænker jeg over det, siger Musah.

- Nu handler det om, at jeg skal ind og konkurrere med de bedste. Jeg kan ikke blive ved med at tænke, at det er det vildeste nogensinde, fordi det gør mine konkurrenter ikke. De kommer for at løbe stærkt, og det er også det, jeg skal.

Det har den 25-årige østjyde gang på gang bevist, at han er i stand til. Men det er først i løbet af det seneste år, at tiderne virkelig har rykket sig - og til sidst er landet på et olympisk niveau.

Foto: Alesandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

I 2020 tog Musah en afgørende beslutning. Han havde balanceret en tilværelse som familiefar, pædagogmedhjælper og eliteidrætsudøver på én og samme tid, og selv om Tjørring-knægten er hurtig, gik den ikke længere.

Enten skulle pigskoene lægges på hylden, eller også måtte de endnu mere i brug, hvis drømmen om OL skulle have et reelt skud.

Musah valgte det sidste.

Han vinkede farvel i vuggestuen, og lørdag eftermiddag dansk tid kan børnene og deres forældre så vinke tilbage til sprinteren foran tv-skærmen.

- Jeg har givet afkald på nogle af de ting, jeg kunne være gået i gang med som f.eks. uddannelse. Men jeg valgte at satse hele butikken og bruger de penge, jeg havde i min opsparing, til at komme i gang, siger sprinteren.

Den indsats har indtil videre udmøntet sig i en OL-billet på kontoen.

- Det har været en hård beslutning, men også en god beslutning. Nogle gange tænker jeg stadig over, om det var den rigtige beslutning, men samtidig kan jeg sige, at jeg har nået et delmål ved at være kommet hertil.

