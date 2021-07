Første gang i 97 år

Der var filippinsk eufori, da vægtløfteren Hidilyn Diaz tirsdag vandt guld i kvindernes 55 kilo vægtløftning. Det var nemlig landets første OL-guldmedalje nogensinde siden nationen første gang deltog ved OL for 97 år siden.

30-årige Hidilyn Diaz brød også sammen i gråd, da hun tog guldmedaljen, efter at have løftet i alt 224 kilo, hvilket er olympisk rekord.

Men det var nok ikke kun sejren, der fik tårerne frem hos vægtløfteren, for hun kommer til at tage mere med hjem fra Tokyo end bare guldmedaljen.

Den historiske sejr bliver ifølge Bloomberg belønnet med intet mindre end 4.2 millioner kroner - og et nyt hus. Den flotte præmie for medaljen bliver givet af den fillipinske regering og forretningsmænd fra landet.

Bringer stolthed og ære

- Det er uvirkeligt. En drøm, der går i opfyldelse. Til den yngre generation på Filippinerne vil jeg sige, 'du kan også drømme om guld,' udtalte Hidilyn Diaz til ATP efter sejren.

I hjemlandet er der også allerede blevet uddelt stor hyldest til medaljevinderen.

- Paladset lykønsker Hidilyn Diaz for at bringe stolthed og ære til Filippinerne ved at vinde landets første olympiske guldmedalje nogensinde, skrev præsident Rodrigo Dutertes talsmand, Harry Roque, på Twitter.

Filippinerne har deltaget i OL siden 1924, så 97 år skulle det tage, før det lykkedes at få en guldmedalje hjem. Hidilyn Diaz gjorde også forsøget i Rio i 2016, hvor det blev til en sølvmedalje.