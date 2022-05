Første møde med OL-vært imponerer IOC-præsident

Der er lagt op til et storslået sommer-OL i den australske by Brisbane i 2032.

Sådan lyder de muntre toner fra præsidenten i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach.

Han havde søndag det første møde med den australske organiseringskomité, efter at Brisbane på en kongres sidste år blev udpeget som OL-vært.

- Vi er ikke bare tilfredse, vi er meget imponerede og glade for den start, som deres arbejde frem mod OL har fået.

- Vi er ekstremt imponeret af kvaliteten hos Brisbanes OL-bestyrelse og deres organiseringskomité, siger Thomas Bach efter mødet ifølge Reuters.

Han fremhæver blandt andet, at der er stor diversitet i arbejdsgrupperne, og at Brisbane klogeligt har rettet et fokus mod at sikre atleterne optimale betingelser under legene om ti år.

Tidligere OL-værtskaber er også blevet indledt med en blomstrende romance mellem værterne og IOC. Senere er forelskelserne blevet afløst af frustrationer over skrantende økonomiske planer og forsinkede OL-byggerier.

Thomas Bach anerkender, at det også kan blive tilfældet med Brisbane, selv om førstehåndsindtrykket er meget positivt.

- Bryllupsrejsen varer ikke for evigt. Det ved vi af erfaring.

- Som i alle andre ægteskaber kommer der op- og nedture, men gennem gensidig respekt og entusiasme skal vi overvinde de uventede forhindringer, der vil opstå, siger Thomas Bach.

Det er tredje gang i historien, at en australsk by skal være vært for sommer-OL. Første gang var i 1956, da Melbourne havde værtskabet, mens anden gang var i Sydney i 2000.