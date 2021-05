Forargelsen er enorm

Det har skabt debat, at en tidligere mand har mulighed for at deltage i kvindernes vægtløftningskonkurrence til de kommende Olympiske Lege i Tokyo.

Vægtløfter Laurel Hubbard fra New Zealand blev født som mand, men skiftede senere køn. Hun har fremvist testosteron-niveauer, der holder sig inden for de grænser, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har opsat og kan derfor deltage ved OL til sommer.

Men ikke alle synes, at det er retfærdigt, at en tidligere mand kan stille op på kvindesiden.

- Jeg er ret skuffet på vegne af den kvindelige atlet, som vil miste sin plads, udtaler Tracey Lambrechs, der stillede op for New Zealand ved OL i Rio de Janeiro i 2016.

I et interview med den newzealandske tv-station TVNZ, fortæller den tidligere vægtløfter, ifølge Reuters, at flere af hendes kolleger har udtrykt utilfredshed omkring udsigten til at kunne få selskab af Hubbard.

- Desværre er der intet, vi kan gøre, fordi hver gang vi siger vores mening, bliver vi fortalt, at vi skal tie stille.

I 2018 skrev Hubbard historie, da hun som den første transkønnede stillede op til Commonwealth Games.

Dengang forsøgte de australske Commonwealth Games-værter at forhindre Hubbard i at stille op, idet de mente, at hun som tidligere mand havde en fysisk fordel.

I øjeblikket rangerer Hubbard som nummer 16 i verden i klassen for vægtløftere over 87 kilo på kvindesiden.